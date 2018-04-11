洛阳志愿者发起“不倒翁”行动 为老人安装“爱心扶手”

对一些上年纪居民来说，家是他们主要的活动场所之一，可是万一由于地滑或用不上劲儿在卫生间摔倒，着实让人担心。为了减少这类事件的发生，近日，涧西区重庆路一社区的志愿者们发起了“不倒翁”公益行动，利用身边的拖把棍等物品，为一些老人家里安装了防滑“爱心扶手”。

志愿者在安装“爱心扶手”

对一些上年纪居民来说，家是他们主要的活动场所之一，可是万一由于地滑或用不上劲儿在卫生间摔倒，着实让人担心。为了减少这类事件的发生，近日，涧西区重庆路一社区的志愿者们发起了“不倒翁”公益行动，利用身边的拖把棍等物品，为一些老人家里安装了防滑“爱心扶手”。

近日，《洛阳晚报》记者在79岁居民周丽家的卫生间里看到，坐便器两侧的墙壁上各装有一个固定在墙上的硬塑料防滑扶手。“我年龄大了，腿脚不好，每次上厕所都觉得很麻烦，两边都是光溜溜的墙壁，连个借力的地方都没有。”老人说，在装上“爱心扶手”后，自己拽着就能站起来，方便多了。

为辖区行动不便的老人家里安装“爱心扶手”，是重庆路一社区联合志愿者们发起的一项名叫“不倒翁”的公益行动，参与者全部是“解疙瘩志愿者服务队”的成员。76岁的社区志愿者张学明是队长，他说，辖区空巢老人比较多，而容易积水的卫生间是最容易发生摔倒的地方，因此在征求了队员们的意见后，大家以认领“微心愿”的方式，为有需要的老人家里安装“爱心扶手”，首批确定了十余户家庭。

说起来您或许不信，这些防滑扶手每个成本不足5元。除购买螺丝钉外，“爱心扶手”的材料大多是居民和志愿者提供的拖把棍、PVC塑料管等，不仅结实防滑，冬天使用也不会感到冰凉。

重庆路一社区相关负责人说，下一步，他们将发动更多的志愿者加入进来，除了继续安装“爱心扶手”，还有改造坡道、外出陪伴等，避免老年人因行动不便发生意外。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 吕燕 文/图)