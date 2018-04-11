丰富停车资源 方便车主停车

“公园边上有个这么大的停车场，很方便。”游客陆先生如是说。昨日，前往中国国花园赏花的他，顺着公园西门的停车指示牌，很快就在附近改建的一处临时停车场内找到了空位。

“公园边上有个这么大的停车场，很方便。”游客陆先生如是说。昨日，前往中国国花园赏花的他，顺着公园西门的停车指示牌，很快就在附近改建的一处临时停车场内找到了空位。

该停车场位于正在建设的文博体育公园空地内。记者在现场看到，该停车场地面平整，在工作人员引导下，百余辆车辆有序停放。

“该停车场原来是工地用来堆砌土石方的，后来经协调，成为牡丹文化节临时停车场，并对土石方进行了清运平整，最多可停放400辆车。”该停车场负责人聂跃奇说，为了防止扬尘，停车场还特地安排洒水车和雾炮机不定时洒水。

为方便游客停车，今年牡丹文化节前，我市利用景区周边道路及工地、废弃厂区等，设置了两万多个临时停车位。

以王城公园为例。该公园周边，利用洛阳军分区东侧空院及金沙国际地块设置了150个临时停车位，利用唐宫路西侧原洛阳铜加工厂院内空地设置了600个临时停车位，极大地方便了游客停车。

“我们在每个临时停车场入口路边醒目位置，都设置有导引牌和收费公示牌，让游客在第一时间就能找到停车的地方。”市停车办相关负责人介绍，停车场内有专人引导车辆停车，规范停车秩序。

该负责人介绍，我市智慧停车管理系统已经建成，目前正在进行调试和数据录入，预计于今年年底前投入使用。届时，车主通过手机智慧停车APP，可轻松寻找车位、预订车位，该APP还可实现无币化交纳停车费，避免排队交费情况，有效减少等候时间，使有限停车资源发挥最大效用。

另外，为了丰富我市停车资源、缓解停车压力，我市将在中心城区建设10个停车场，提供公共停车位1万个，其中今年年底前建成6个。其中，涧西区升龙城地下停车场目前正在清运地表垃圾；珠江路地下停车场入口主体已经基本完工，目前已开始进行后续施工；纱厂南路停车场正在办理相关手续，目前大部分已办结；文博广场停车场正在进行地面施工；文博体育公园地下停车场已完成建设准备工作。

根据相关部署，我市各县(市)今年年底前都至少要建成两个以上百辆泊位的公共停车场。在中心街区、商场、人员密集的地方建设立体停车场，新建小区按照统一标准规划布局停车场。各城市区将施划新停车泊位1.25万个，其中涧西区、西工区、洛龙区、伊滨经开区各2000个，老城区、瀍河区、高新区、吉利区各1000个，龙门园区500个。（洛阳日报记者 申利超）