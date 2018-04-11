洛阳八旬老人李世年：陪着你走 即使你不记得共度的岁月

当您82岁的时候，回忆和老伴儿在一起的时光，会用哪个词来形容？家住涧西区重庆路三社区的李世年选择这两个字：陪伴。因为一场意外，他的老伴儿成了“小孩儿”，最深刻的记忆停留在出事前的日子。

李世年给老伴儿穿外套

核心提示

当您82岁的时候，回忆和老伴儿在一起的时光，会用哪个词来形容？家住涧西区重庆路三社区的李世年选择这两个字：陪伴。因为一场意外，他的老伴儿成了“小孩儿”，最深刻的记忆停留在出事前的日子。

46年来，李世年陪着她，走过一个个四季轮回。近日，在位于武汉路附近的一栋住宅楼里，《洛阳晚报》记者见到了执手相视而笑的两位老人。

忘记点滴陪伴，她依然记得爱人是谁

李世年的老伴儿名叫孙秀清，俩人同岁。看到记者进门，坐在轮椅上的孙秀清嘴角上扬，眼睛眯成了两道月牙表示欢迎，一旁的李世年拍拍她的肩膀介绍：“这是记者，来咱家的客人。”

“等午睡起来，她就把你们来采访这事儿忘了。”李世年说，1972年，当时36岁的孙秀清在上班途中摔了一跤，导致小脑受损。在医院昏迷了20多天，做了几次手术之后，她终于醒了过来，记忆功能却受到影响，“她以前记性特别好，自那之后，连回家的路都记不住了，在家休养了一段时间，就提前办理了退休手续”。

又过了几年，李世年也退休了。如果说在此之前，李世年是在抚养三个儿女的同时兼顾照料孙秀清，那么从这时起，“陪着”孙秀清，就成了李世年生活的全部。1998年，李世年带着孙秀清去了海南三亚；后来，他们去了龙门石窟，还去了其他地方；2006年，他们一起过了七十大寿……

这些回忆，即使翻看照片，孙秀清也不记得了，可如果有人凑到她的耳边问：“您老伴儿是谁啊？”她一定会抬起头，笑盈盈地看着李世年向提问者示意。

年轻时她的好，让他铭记和感动一辈子

孙秀清出事的时候，他们的婚姻刚刚走过了14年；大约从10年前起，孙秀清的身体状况逐渐变差，生活难以自理；今年，一直携手相伴的俩人迎来了钻石婚。

当年，李世年和孙秀清是沈阳一所技校的同班同学，后来又一同分配到洛阳一家大型企业当车工。“同窗几年，也没什么进一步的关系，直到临近毕业，这层窗户纸才被捅破。”李世年笑着说，俩人属于自由恋爱，到洛阳后结婚、生子，感情基础很好。

真正让李世年感动的，是孙秀清对自己母亲的态度，“不叫妈不说话，非常尊重老人”。1960年，李世年的母亲到洛阳看望小两口，孙秀清天天陪着老人，还为她做可口的饭菜，老人非常高兴，两年后又来了一次洛阳。“当时出门到外地很不容易，我母亲还是个小脚老太太，走路也不方便，可见她是很喜欢秀清的。”李世年说。

这样的细节，李世年一辈子记着。他说，老伴儿当年对自己和母亲非常好，现在她需要照顾，自己就不会放手不管。

为了照顾“老小孩儿”，他说要一直陪着她

俩人的女儿李冰说，虽然一觉醒来，母亲连刚吃过的午饭是什么都想不起来，可她从来不忘记“麻烦”父亲。有时候自己就在母亲身边坐着，可是如果想喝水或者想上厕所，她要呼唤的人还是父亲。

李世年家客厅的茶几上放着一个玻璃杯，杯盖上扎出的小洞刚好能插进一根吸管，这是他自制的水杯，不易呛住又方便实用。喂老伴儿喝水时，他会一手托着杯底，一手轻轻捏住吸管上端，手里攥着餐巾纸随时准备为老伴儿擦拭。

从去年起，李世年开始喂孙秀清吃饭了。因为他发现老伴儿有点儿“撒娇”，如果自己吃饭，往往吃两口就说饱了，可要是他喂饭，老伴儿就能吃完。于是，他每天早上7点半起床后，帮老伴儿穿好衣服、洗漱完毕，便开始喂她喝牛奶、吃蛋糕等，轮流做午饭的儿女们中午回家做好饭后，他再用小勺子一口口喂她吃。

“偶尔出个门，两个小时必须回来，因为老伴儿在家，我得陪着她。”李世年说，天气慢慢暖和了，他打算推着轮椅，带老伴儿下楼晒晒太阳。

“我爸从来没对我妈发过脾气，我妈做错事情了，他也从来不说。”李冰说，父亲和母亲之间的爱情，在他们看来很平淡，可这份陪伴，是儿女维系自己爱情、亲情最好的榜样。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 张淑莉/文 记者 李卫超/图）