洛阳第二届牡丹之约·全球跨境产业融合高峰论坛举行

昨日下午，由商务部投资促进事务局、市城乡一体化示范区管委会等共同主办的第二届牡丹之约·全球跨境产业融合高峰论坛在我市举行。

昨日下午，由商务部投资促进事务局、市城乡一体化示范区管委会等共同主办的第二届牡丹之约·全球跨境产业融合高峰论坛在我市举行。

商务部投资促进事务局副局长李勇及来自“一带一路”沿线国家政府官员和驻华使节，相关科研院所、行业协会、产业园区、跨境电商的专家学者、企业代表等参加论坛，共同为我市跨境产业融合发展建言献策。

市长刘宛康在论坛上致辞，并在论坛开始前集中会见了来洛的部分嘉宾。刘宛康表示，近年来特别是“十三五”以来，洛阳大力培育跨境电商等新业态新模式，加快国家电子商务示范城市建设。2017年，全市电子商务交易额近2000亿元，跨境电商交易额同比增长30%，跨境电商业务覆盖全市80%以上的外贸企业。当前，随着“一带一路”建设的持续深化、“互联网+”业态的蓬勃发展，跨境电商已经成为外贸增长的新途径、产业升级的新动能、扩大开放的新平台，也必将为洛阳的未来发展提供新的强大的动力。站在改革开放40周年的新起点，洛阳开放的大门会越开越大，十分期待与“一带一路”沿线更多的国家进行深入交流合作，热忱欢迎国内外有识之士来洛阳投资创业，携手共创跨境产业融合的美好未来。

论坛促成了多项协议的签订。其中，市城乡一体化示范区管委会与赛伯乐投资集团签订了《中德工业4.0智能制造生态体系协同发展与工业互联网创新中心协议》。根据协议，双方将在洛建设本地区首个中德工业4.0智能制造生态体系协同发展与工业互联网创新中心，助推洛阳及河南相关产业和企业转型升级。(相关报道见02版)

与会专家学者、业界精英围绕“数字星贸易”“产业大数据”“智能派服务”三大主题，共同探讨大数据时代下智能制造、跨境贸易、综合服务等发展新思路，为洛阳相关产业发展提供了智力支持。论坛还发起了“一带一路”沿线国家共建数字化外综服务体系倡议。

市城乡一体化示范区管委会副主任李钢锤、曾丹梅等参加相关活动。（洛阳日报记者 郭秩铭 孙小蕊）