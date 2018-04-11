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洛阳集中反扒保游客人身财产安全
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-16 08:46

　　追踪、反扣、拿下……一系列动作一气呵成。14日14时30分许，3名小偷在王城公园盗窃游客手机，准备逃离时被反扒民警当场擒获。

　　经审讯，犯罪嫌疑人马某、崔某、梁某交代，当日上午3人从外地乘车来洛，预谋在景区内实施盗窃，但没想到的是，他们刚一伸手便被捉。

　　4月的洛阳，牡丹盛开，八方宾朋纷至沓来。为全力保障游客的人身财产安全，牡丹文化节开幕前夕，根据省公安厅统一部署，全省17个地市公安机关的反扒能手来到我市，与我市反扒民警一道，为游客构筑坚强的人身财产安全防线。

　　反扒民警积极发挥识别、追踪、抓捕等经验，与辖区派出所紧密配合，在龙门石窟、白马寺、关林、王城公园等重要景区及重要公交线路、繁华商贸区等易发案地区，布控、蹲守、跟踪，织密了一道道多方出击、相互策应的反扒网络，有效减少了侵财类案件的发生。同时，破案率大幅上升。

　　据了解，省公安厅、市公安局连续3年在牡丹文化节期间部署开展集中反扒专项行动，重拳打击团伙性、流窜性绺窃、扒窃等盗窃犯罪，全力维护牡丹文化节期间洛阳社会治安秩序，营造良好的治安环境。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 任双波）
[ 责任编辑：席倩倩]
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