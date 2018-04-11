做到“问不倒” 磨炼真本领（河洛谈）

前不久，新安县举行一季度项目观摩考核，15个重点项目建设指挥部指挥长现场汇报工作。来自该县市政园林局和产业集聚区管委会的两名指挥长，在分管项目现场脱稿汇报，对项目的规划、预算、进度、具体负责人姓名和社会效益等各项情况对答自如，对相关企业的远景和产业带动给予恰如其分的预期和评价，被称赞为“一口清”“问不倒”。

前不久，新安县举行一季度项目观摩考核，15个重点项目建设指挥部指挥长现场汇报工作。来自该县市政园林局和产业集聚区管委会的两名指挥长，在分管项目现场脱稿汇报，对项目的规划、预算、进度、具体负责人姓名和社会效益等各项情况对答自如，对相关企业的远景和产业带动给予恰如其分的预期和评价，被称赞为“一口清”“问不倒”。

为何能做到“问不倒”呢？被表扬的一名指挥长说，之所以能汇报得干脆利索、顺畅自然，接得住考核人员抛来的一个个问题，要归功于自己那双“闲不住的腿”。他说，自去年全县上下掀起“百城提质”行动以来，他几乎天天跑到分管的项目建设现场，实时并详细掌握项目建设进度等情况，经过对分管工作日复一日地“过心过脑”，他逐渐有了“问不倒”的信心和资本。

“领导干部不仅要有担当的宽肩膀，还得有成事的真本领。”什么是真本领？只会做纸面上的文章，不叫真本领；工作汇报让部属代写，不叫真本领；自己干的事自己都讲不清楚，不叫真本领。与之相对，事必亲力亲为、以上率下，对分管的工作情况熟悉、知根知底，汇报时能做到“一口清”“问不倒”，就是真本领。

“问不倒”的本领成自脚下，“被问倒”的尴尬折射作风。一些干部习惯了做“两面人”而没有“两把刷子”，习惯了做“二传手”而不愿成为“行家里手”，习惯了做“裱糊匠”而当不好“施工队长”，习惯了做“稻草人”而发挥不了“头雁效应”，暴露的是“表态多调门高、行动少落实差”的作风问题。以作风过硬促进能力过硬，还须多到基层、到一线、到火热的实践中去吹糠见米、摸爬滚打、增长才干。

加快推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标，加快建设副中心、打造全省增长极，做好创新大文章、打好洛阳“四张牌”，荆棘险滩更多，工作局面更复杂，对广大党员干部尤其是“关键少数”来说，要从“问不倒”开始磨炼成事的真本领。(张庆旭)