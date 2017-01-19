打好具有洛阳特色的“四张牌”——三论做好创新大文章、打好洛阳“四张牌”

日前，省委书记王国生莅洛调研，对洛阳近年来把贯彻落实总书记打好“四张牌”的重要指示与自身实际结合起来的思路举措给予肯定，要求进一步打好有洛阳特色的“四张牌”，推动新时代洛阳发展。市委书记李亚在主持召开市委常委(扩大)会议，研究我市贯彻落实意见时强调，打好具有洛阳特色的“四张牌”，要瞄准更高目标，把各项工作做得更好。

着力打好“四张牌”，是习近平总书记对河南的殷殷嘱托。

日前，省委书记王国生莅洛调研，对洛阳近年来把贯彻落实总书记打好“四张牌”的重要指示与自身实际结合起来的思路举措给予肯定，要求进一步打好有洛阳特色的“四张牌”，推动新时代洛阳发展。市委书记李亚在主持召开市委常委(扩大)会议，研究我市贯彻落实意见时强调，打好具有洛阳特色的“四张牌”，要瞄准更高目标，把各项工作做得更好。

“以发展优势产业为主导推进产业结构优化升级，以构建自主创新体系为主导推进创新驱动发展，以强化基础能力建设为主导推进培育发展新优势，以人为核心推进新型城镇化。”这“四张牌”，把准了河南发展脉搏，具有很强的思想性、战略性、针对性和指导性。重视“四张牌”、讲清“四张牌”、研究“四张牌”、打好“四张牌”，方能让中原更加出彩，不辱使命、不负重托。

跳出洛阳看洛阳，跳出河南看洛阳。如果说，打好“四张牌”是“点河南的题、破全国的局”，那么，打好有洛阳特色的“四张牌”则是“点洛阳的题、破全省的局”。

洛阳，千年古都，共和国长子、老工业基地，国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动全省发展新的增长极……这一系列“身份特色”，决定了洛阳必须有打好具有自身特色“四张牌”的更大担当。在中部地区乃至全国范围内，洛阳经济社会发展状况具有很大的代表性、典型性和探索性，打好有洛阳特色的“四张牌”，就能为全省发展大局提供更多可复制、可推广的经验。

着力发挥优势打好“四张牌”，是党的十八大以来特别是进入“十三五”以来洛阳发展的不懈追求。

“围绕理念落地构建体系、围绕体系推进谋划专项、围绕专项实施抓好项目”，洛阳在顶层设计上完成了“9+2”工作布局，在中观层面上谋划了60个重大专项，在微观操作上研究推出了一批投资大、带动强、效益好的重点项目。作为“9+2”工作布局的重要组成部分，现代产业体系、现代创新体系、现代城镇体系、现代基础设施体系及其相关专项和项目，与打好“四张牌”直接对接，同时与“9+2”工作布局中的其他体系、专项和项目互为呼应、相辅相成、共同发力，使得“四张牌”在全面推进与重点突破相结合中，越打越精准、越打越具体、越打越有效——

在“产业结构优化升级”牌上，467种“洛阳制造”产品进入国际市场，洛阳产业结构迎来了由“二三一”向“三二一”的历史性拐点；在“创新驱动发展”牌上，“天宫”“蛟龙”“天眼”“墨子”“大飞机”等国家重大科技成果中都有“洛阳创新”的元素，洛阳发展正稳步迈向高质量发展新阶段；在“基础能力建设”牌上，洛阳机场扩容了、高铁通车了、地铁开建了、高速联网了、游园增多了，一批批重大基础设施和公共服务设施的建成投用“让城市生活更美好”；在“新型城镇化”牌上，洛阳加快实施“一中心六组团”城市发展战略，一座居者心怡、来者心悦的宜居宜业现代化城市正在迅速崛起！

煌煌河洛今胜昔，天翻地覆慨而慷。在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，以总书记调研指导河南工作时的重要讲话和指示精神为总纲，洛阳交出了打好“四张牌”的首张精彩答卷。这一实践过程，是全面贯彻新发展理念的过程，是全面落实中央和省委、省政府决策部署的过程，是审视市情、补齐短板、厚植优势的过程，是全市各级领导班子和领导干部转变领导方式和思维方式、提升领导能力和决策水平的过程。洛阳发展的正确思路，是在中央、省委精神与洛阳实际相结合中产生的。这些思路举措，完全符合党的十九大精神，符合中央、省委要求，符合洛阳实际，鲜明地呈现出“承天接地、搞好结合、融会贯通”的特点，是我们开创新时代洛阳发展新局面的“路线图”和“任务书”，也是我们打好有洛阳特色“四张牌”的“认识论”和“方法论”。

着力打好“四张牌”，洛阳已经“在路上”。进入新时代，踏上新征程，我们对打好“四张牌”的实践要领有了更加精准的把握。在打好“四张牌”上聚力加力，真正打出洛阳特色、打成河南王牌，洛阳就能在中原更加出彩中“画”上浓重的一笔！（新闻评论员 洛平）