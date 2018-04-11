王城公园迎来游客高峰 上周末接待游客11.8万人次

在刚刚过去的双休日，王城公园迎来游客高峰。两天时间里，该园共接待游客11.8万人次。

牡丹盛开，游人如织

在刚刚过去的双休日，王城公园迎来游客高峰。两天时间里，该园共接待游客11.8万人次。

花海人潮，古筝声声，还有“武则天”巡游、旗袍秀、第十届“王城之春”牡丹插花花艺展等各具特色的游园活动，在园内与游客见面，丰富大家的赏花之旅。

目前，该园晚开品种牡丹已进入盛花期，园内约有400个品种7.2万株牡丹开放，其中，香玉、海黄等品种盛开，皇冠、绿香球等品种初开。

上周六，第十届“王城之春”牡丹插花花艺展如期与大家见面，展览持续至5月1日。800余平方米的展厅内，汇聚了多名国内著名插花艺术家的精美牡丹插花作品，周围的牡丹古诗名句更是耐人寻味。您可凭王城公园门票至该园明堂二楼、三楼免费观展。

本周六，史诗剧《武则天登基》、“武则天”巡游等将再次闪亮登场，“国色牡丹魅力洛阳”摄影图片展，牡丹、盆景暨梅花鹿标本精品展等活动精彩继续。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜/文 记者 杜卿/图）