洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳城市版图日新月异
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-16 08:46

　　乘着改革开放的东风，洛阳城市发展日新月异。从20世纪80年代对洛河北岸的“填白补齐”，到2001年的“北拓南扩”，再到“以洛河为轴线，南北对应发展”、建设伊滨区，洛阳城市发展的框架不断拉大，城市发展的空间逐步拓展。

　　1 进入全国较大城市行列

　　1978年12月18日至22日，中共十一届三中全会召开，果断作出了党和国家工作中心转移到经济建设上来的战略抉择，实现了伟大的历史性转折。

　　20世纪80年代初，沐浴着改革开放的春风，我市组织编制了第二期城市总体规划，开始对洛河北岸的城市建设进行“填白补齐”。城市区范围进一步扩大。

　　1982年8月，在洛阳市区以北30公里的黄河北岸，一个新的行政区正式建立——国务院正式批准建立洛阳市吉利区，以孟县吉利公社和济源县坡头公社的马洞、金鹅、济涧、南陈、东寨、送庄、郭庄7个大队的行政区域为其行政区域。此后，经国务院批准，洛阳地区的新安、偃师、孟津3县划归洛阳市管辖。

　　随着辖区规模的扩大，洛阳城市区呈现出四面延伸的趋势：南抵伊阙，北过黄河，西逾谷水，东出白马寺。

　　1984年7月，国家计委批准的国土规划试点地区之一——洛阳经济区成立，包括洛阳市和偃师、孟津、新安、宜阳、伊川、临汝、汝阳、嵩县、洛宁、栾川10个县，总面积16400多平方公里，总人口578万。当年年底，国务院批准洛阳、重庆、大连、青岛、无锡等13个城市为“较大的市”，洛阳进入全国较大城市行列。

　　为带动豫西山区农村经济的发展，1986年，经国务院批准，洛阳地区撤销，原属洛阳地区的栾川、嵩县、汝阳、宜阳、洛宁、伊川6个县划归洛阳市管辖。从此，洛阳市肩负起市管县区的历史使命。当时，洛阳市管辖新安、孟津、偃师、洛宁、宜阳、栾川、嵩县、伊川、汝阳9个县和涧西、西工、老城、瀍河、郊区、吉利6个县级区，简称“九县六区”。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]牙膏选错，牙也刷错，你想过牙齿的感受吗？
  • ·[健康]韭菜虽美味，但别和它一起吃！一定要告诉家人
  • ·[健康]阴道炎可不是女人的私事，另一半需要治疗吗？
    		•
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
        天气越来越暖，到驾校学车的人渐渐多起来。学车的队伍里，不乏老年人的身影。今年央视春晚，蔡明和潘长江表...
  • ·三只兔子一台戏
  • ·洛阳八旬老太创作歌曲颂牡丹
  • ·边旅行边赚钱 这样的办法可以有
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳一批市政道路、桥梁完成集中提升改造
  • 洛阳城市版图日新月异
  • 洛阳近郊牡丹观赏园处于盛花期
  • 洛阳伊滨经开区：伊河岸边起绿廊
  • 抢抓筹办2022年北京冬奥会机遇 中国一...
  • 丰富停车资源 方便车主停车
  • 洛阳抢抓“一带一路”机遇 力促跨境电...
  • 瞧！牡丹花蕊中 忙碌的精灵
  • 真稀罕！洛阳走失宠物狗自己“报警”...
  • 涧西区：新建城市书房 书香浸润心田
    		•
    百姓呼声
    空置房屋按什么标准交物业费？市发改委回复
    出入境证件自助办理设备近期将投入使用
    精彩图片
    洛浦公园东段：一幅美...
    瞧！牡丹花蕊中 忙碌的...
    “市民之家”贴心便民到家
    孟津县朝阳镇高沟村：...
    精彩热帖

    牡丹神韵

    郁金香花海

    视觉盛宴

    天香依然 芳容依旧
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605