洛阳城市版图日新月异

乘着改革开放的东风，洛阳城市发展日新月异。从20世纪80年代对洛河北岸的“填白补齐”，到2001年的“北拓南扩”，再到“以洛河为轴线，南北对应发展”、建设伊滨区，洛阳城市发展的框架不断拉大，城市发展的空间逐步拓展。

乘着改革开放的东风，洛阳城市发展日新月异。从20世纪80年代对洛河北岸的“填白补齐”，到2001年的“北拓南扩”，再到“以洛河为轴线，南北对应发展”、建设伊滨区，洛阳城市发展的框架不断拉大，城市发展的空间逐步拓展。

1 进入全国较大城市行列

1978年12月18日至22日，中共十一届三中全会召开，果断作出了党和国家工作中心转移到经济建设上来的战略抉择，实现了伟大的历史性转折。

20世纪80年代初，沐浴着改革开放的春风，我市组织编制了第二期城市总体规划，开始对洛河北岸的城市建设进行“填白补齐”。城市区范围进一步扩大。

1982年8月，在洛阳市区以北30公里的黄河北岸，一个新的行政区正式建立——国务院正式批准建立洛阳市吉利区，以孟县吉利公社和济源县坡头公社的马洞、金鹅、济涧、南陈、东寨、送庄、郭庄7个大队的行政区域为其行政区域。此后，经国务院批准，洛阳地区的新安、偃师、孟津3县划归洛阳市管辖。

随着辖区规模的扩大，洛阳城市区呈现出四面延伸的趋势：南抵伊阙，北过黄河，西逾谷水，东出白马寺。

1984年7月，国家计委批准的国土规划试点地区之一——洛阳经济区成立，包括洛阳市和偃师、孟津、新安、宜阳、伊川、临汝、汝阳、嵩县、洛宁、栾川10个县，总面积16400多平方公里，总人口578万。当年年底，国务院批准洛阳、重庆、大连、青岛、无锡等13个城市为“较大的市”，洛阳进入全国较大城市行列。

为带动豫西山区农村经济的发展，1986年，经国务院批准，洛阳地区撤销，原属洛阳地区的栾川、嵩县、汝阳、宜阳、洛宁、伊川6个县划归洛阳市管辖。从此，洛阳市肩负起市管县区的历史使命。当时，洛阳市管辖新安、孟津、偃师、洛宁、宜阳、栾川、嵩县、伊川、汝阳9个县和涧西、西工、老城、瀍河、郊区、吉利6个县级区，简称“九县六区”。