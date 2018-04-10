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赏花遇价格问题 您可现场投诉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-16 08:25

　　停车遇超标准收费、消费遇到价格欺诈……牡丹文化节期间，市价格监督检查局在全市主要牡丹观赏园、景点等设置了现场投诉举报咨询台，若您遇到相关价格问题，可现场咨询、投诉，工作人员将现场受理并解答消费者疑问。

　　以往，都是哪里有投诉，价格部门立即派工作人员到现场，但有时候可能出现执法工作人员来了，违法人员跑了的情况，今年设立现场投诉举报咨询台，可以避免出现这种情况。

　　市价格监督检查局有关负责人介绍，本次共设置五个现场投诉举报咨询台，分别位于国家牡丹园、王城公园、世纪电脑城、中国国花园和薰衣草庄园。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 王文才）
[ 责任编辑：史戎戎]
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