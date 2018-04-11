第三届清华校友创意创新创业大赛先进制造行业总复赛举行

14日，第三届清华校友创意创新创业大赛先进制造行业总复赛暨中原国际先进制造大赛决赛在我市举办，86个项目在清华高端装备研究院洛阳基地集中汇展，一决高下。

14日，第三届清华校友创意创新创业大赛先进制造行业总复赛暨中原国际先进制造大赛决赛在我市举办，86个项目在清华高端装备研究院洛阳基地集中汇展，一决高下。

此次大赛的参赛选手除了清华校友，还有河南省内优秀的创业者。入围大赛的86个项目分为创意和命题组、种子组、天使组、成长组等分组，涵盖智能制造、机器人、轨道交通、新能源、新材料等多个领域。不少项目让人眼前一亮，应用后将给我们的生活带来极大便利。

爬壁机器人：这种机器人能像蜘蛛侠一样在垂直墙壁上攀爬，完成极限作业，可用于消防和造船等行业。

污空智能洗衣：该技术可匹配多个品牌的洗衣机，操作者使用手机就可以远程对水温、漂洗时间、甩干转速、洗涤剂类型等进行选择，而且系统可以在线监控洗衣机运行状况并自动进行故障报警。校园里传统的洗衣机通常是投币式的，使用这一技术后学生们还可以在线支付。

自动装车机器人：在饮料、食品、家电等行业，需要将物品装入集装箱或货车时通常采用人工放货码货的方式，工作效率相对较低。自动装车机器人可以自动识别货物尺寸、重量等信息，对货物扫码登记后通过电脑计算即可自动完成货物装载工作。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 朱甜媛）