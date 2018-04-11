洛阳一男子盗窃被抓 厕所扔钱欲脱罪

昨日，吉利区公安局民警给记者说了一件事儿：一男子到一公司办公室偷钱，开溜时被人拦住。担心人赃俱获，他借口上厕所，把得手的钱丢进便池用水冲走，可最终还是逃不过处罚。

昨日，吉利区公安局民警给记者说了一件事儿：一男子到一公司办公室偷钱，开溜时被人拦住。担心人赃俱获，他借口上厕所，把得手的钱丢进便池用水冲走，可最终还是逃不过处罚。

“犯罪嫌疑人已被我们刑事拘留。”昨日，吉利区公安局大庆路派出所民警张绍亮说，前几天，该区中原路一公司员工报警称抓到一个小偷。张绍亮与同事到场见到报警人刘女士及其同事，还有被他们拦住的一名男子。

刘女士说，当时她正在隔壁办公室与同事谈事情，突然听到自己办公室传来声响，她立即过去查看，走到门口撞见从办公室出来的一名陌生男子。当她发现放在椅子上的包有被翻动的痕迹，且包里500美元不翼而飞后，就赶紧拨打110报警，并呼喊同事把那个男子拦住。

民警得知，该男子姓李，有盗窃前科。可是，李某并不承认偷钱，自称找人走错了门。民警也未在李某身上搜到被盗现金。莫非真冤枉李某不成？刘女士告诉民警，他们拦下李某后，对方曾借口上厕所，怀疑李某趁机将钱藏了起来。

张绍亮调取事发楼层监控发现，只有李某进过刘女士办公室，具有重大作案嫌疑。后经民警讯问，李某终于交代实情。原来，李某以找人为幌子，看刘女士的办公室没人，遂将其包里的钱摸走，被拦下后，他将得手的钱丢进厕所便池用水冲走。

目前，此案仍在进一步调查。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张春霞）