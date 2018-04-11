真稀罕！洛阳走失宠物狗自己“报警”找主人

昨日，长春路派出所民警致电本报记者：市民报警称看见一只疑似走失的宠物狗，我们赶到现场后，这只狗直接跑到我们身边，好像在求助。我们在朋友圈发布招领启事帮它找到主人。

昨日，长春路派出所民警致电本报记者：市民报警称看见一只疑似走失的宠物狗，我们赶到现场后，这只狗直接跑到我们身边，好像在求助。我们在朋友圈发布招领启事帮它找到主人。

14日7时许，一只狗闯进天津路社区卫生服务中心，身边没有主人。担心狗伤人，一名市民拨打了110。民警赶到现场，这是一只年龄在一岁左右的阿拉斯加犬，戴着项圈，身上很干净，应该是主人不慎遗失的。让民警意外的是，这只狗竟然直接跑到民警身边，好像在求民警帮它找主人。

随后，民警将狗带回派出所，给它拍了照片，在朋友圈发布招领启事，请同事和朋友帮忙转发。约1个小时后，民警接到市民何先生来电，自称是狗的主人。

之后，何先生赶到长春路派出所，向民警出示了相关证件，证实他就是狗的主人。原来，当天早上，何先生在同乐桥下的涧河边遛狗时，将项圈上的绳子解开，让狗自由活动。没想到，狗钻进了河边的树林里，一去不回。

何先生说，他正焦急之际，他的邻居看到了民警在朋友圈发的走失狗招领启事，赶紧通知了他。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 宋健）