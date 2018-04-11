洛阳男子捡万元现金 失主原来是近邻

昨日，市民蔡先生告诉记者一件事儿：我在马路上捡到一个钱包，里面装有一万多元现金，找到最后发现失主是跟我住同一个小区的。

昨日，市民蔡先生告诉记者一件事儿：我在马路上捡到一个钱包，里面装有一万多元现金，找到最后发现失主是跟我住同一个小区的。

蔡先生家住老城区住总鼎城小区。13日16时许，蔡先生开车去办事，走到定鼎北路与状元红路交叉口附近时看到，快车道上躺着一个浅灰色钱包，急着办事的他捡起钱包先离开。

17时许，蔡先生将钱包打开后看到，里面有厚厚一沓百元钞票，还有身份证、银行卡、医保卡等物。他数了数，现金约有1.1万元。钱包里身份证上的信息显示，失主姓杨，家在瀍河区某公司家属院。蔡先生便赶到该小区询问，但直到18时许也没找到失主，无奈只得报了警。

与此同时，失主杨女士正在竭力寻找钱包。当天下午，杨女士和女儿到银行存钱，在家附近的停车场翻找车钥匙时，杨女士顺手把钱包放在了车顶上，直到存钱时才发现钱包丢了。二人原路返回寻找，但哪里还有钱包踪影？19时许，杨女士报警求助。

通过对两起警情信息的比对，市110联动指挥中心民警基本确定蔡先生捡到的钱包是杨女士的。20时许，当邙山派出所民警和杨女士前来确认钱包时，蔡先生惊讶地发现杨女士和他竟是一个小区的。当面确认钱财无误后，杨女士拿出一沓钱表示谢意，蔡先生婉拒。（洛阳晚报记者 山军伟 通讯员 冯银）