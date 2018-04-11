洛阳17岁男孩骑“二无”改装摩托车被查 称自己是“零事故老司机”

昨日，记者从高新交巡大队瀛洲桥岗得知一件事儿：一名17岁男孩无证驾驶无号牌改装摩托车，被交警抓个现行后，竟称自己已有两年“驾龄”，是“老司机”。

绘图雅琦

昨日，记者从高新交巡大队瀛洲桥岗得知一件事儿：一名17岁男孩无证驾驶无号牌改装摩托车，被交警抓个现行后，竟称自己已有两年“驾龄”，是“老司机”。

13日16时许，高新交巡大队民警高广武正在瀛洲桥北头执勤，远远听到一阵刺耳的摩托车轰鸣声从桥上传来——一辆无号牌蓝色摩托车正在快车道上奔驰，骑车的是一名戴着鸭舌帽、满脸稚气的男孩。

到达瀛洲桥北头后，摩托车被堵在一辆等红灯的汽车后面。注意到交警过来，男孩轰着油门就想开溜，高广武一个箭步上前抓住摩托车的倒车镜，迅速拔掉了车钥匙。

见溜走没戏，男孩只好乖乖推着摩托车来到瀛洲桥岗。面对交警询问，男孩称自己姓李，今年17岁，正要去万达广场上班。摩托车是妈妈给买的，他专门进行了改装以“骑着更酷”。男孩还强调，自己已有两年“驾龄”，之前从没出过事儿。

由于男孩属于无证驾驶无号牌改装摩托车，高广武对摩托车进行了暂扣，并对男孩进行了批评教育和处罚。（洛阳晚报记者 山军伟）