4月16日牡丹花情预报:国际牡丹园全园进入盛花期

市中心牡丹观赏园晚开品种盛花期，近郊牡丹园盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开品种初开。四星级牡丹观赏园花情如下： 国际牡丹园全园盛花期。园内约有400个品种20万株牡丹开放。其中，芳纪、旭港、胡红、老君紫、洛阳红等品种盛开；花王、新日月、紫红殿等品种初开。主要赏花点：九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。 国家牡丹园中晚开品种盛花期。园内约有450个品种15万株牡丹开放。其中，花王、麟风、长寿乐、岛大臣、首案红等品种盛开；海黄、黑龙锦、新七福神、白王狮子等品种初开。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。 中国国花园晚开品种盛花期。园内约有280个品种8.5万株牡丹开放。其中，圣代、豆绿、岛大臣、群芳殿等品种盛开；玉镰、渡世白、镰田藤、八千代椿等品种初开。主要赏花点：二乔亭周边、开元富贵广场、国花台等。 隋唐城遗址植物园晚开品种盛花期。园内约有400个品种8.5万株牡丹开放。其中，日月锦、葛巾紫、烟绒紫、八千代椿等品种盛开；白神、长寿乐、吉野川、绿幕隐玉等品种初开。主要赏花点：科技园、百花园和特色园。 王城公园晚开品种盛花期。园内约有400个品种7.2万株牡丹开放。其中，香玉、海黄、花王、七福神等品种盛开；皇冠、金杯、七福神、绿香球等品种初开。主要赏花点：沉香楼、甘棠洲、王城春早、傲梅渲春和牡丹仙子周边。 神州牡丹园全园盛花期。园内约有321个品种12.8万株牡丹开放。其中，一代天骄、玉玺映月、豆蔻年华、冠世绝伦等品种盛开；黄冠等品种初开。主要赏花点：国花坛、精品展示区、四季展馆、富贵楼和千年花韵·天王台。 三星级牡丹观赏园花情如下： 洛阳农博园全园盛花期。园内约有73个品种3.2万株牡丹开放。其中，岛锦、彤云、富贵满堂等品种盛开；春柳、芳纪、绿幕隐玉等品种初开。主要赏花点：中心观景台和农博大道。 天香牡丹园全园盛花期。园内约有120个品种1.7万株牡丹开放。其中胡红、蓝田玉、雨后风光、雪映桃花等品种盛开；日暮、红霞争辉、春红娇艳等品种初开。 郁金香牡丹园全园盛花期。园内约有50个品种3.5万株牡丹开放。其中，岛锦、太阳、洛阳红等品种盛开；魏紫、花王、青龙卧墨池等品种初开。各色系郁金香成片盛开。 牡丹公园晚开品种盛花期。园内约有20个品种1500株牡丹开放。其中，海黄、花王等品种盛开。 西苑公园晚开品种盛花期。园内约有20个品种1300株牡丹开放。其中，海黄、豆绿等品种盛开。 第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组 2018年4月15日