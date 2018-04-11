周彦生艺术研究院洛阳交流馆揭牌

4月14日，伴随着响彻云霄的礼炮声以及热烈如潮的掌声，周彦生艺术研究院洛阳交流馆揭牌仪式暨周彦生花鸟画艺术展在洛龙区举行。

洛阳网讯 4月14日，伴随着响彻云霄的礼炮声以及热烈如潮的掌声，周彦生艺术研究院洛阳交流馆揭牌仪式暨周彦生花鸟画艺术展在洛龙区举行。

现场，来自全国各地近300位嘉宾汇聚一堂，共同见证周彦生艺术研究院洛阳交流馆成立。揭牌仪式结束后，嘉宾们共同欣赏周彦生100余幅画作，对相关作品高度评价和称赞。

周彦生生于漯河，曾在洛阳生活20年，洛阳见证了他对艺术的孜孜追求，牡丹也在他的手中妙笔生花。上世纪70年代，周彦生在河南便以画牡丹远近闻名，被称为“牡丹王”，他创作的《洛阳牡丹》被收入人民大会堂。他40年如一日潜心研究传统工笔花鸟画，在花鸟画领域影响巨大。即便已经成为花鸟画大家，洛阳依然是他难以割舍的一段情：“没有洛阳厚重历史文化的滋养，就没有现在的我。”

“我感到非常高兴，今后还要努力建好研究院，通过艺术研究院这一平台，为丰富洛阳的城市文化内涵尽自己的一份力，努力用实际行动回报洛阳广大朋友对我的一贯支持与厚爱。”周彦生说。

本次活动由河南日报报业集团、周彦生艺术研究院、洛阳市文学艺术界联合会、洛阳日报报业集团、洛阳万安玉泉寺文化旅游发展有限公司共同主办，洛阳晚报创意中心承办。本次画展将持续到5月5日，不仅有100余幅画作供市民朋友免费入场观赏，每天还有周彦生精心准备的限量版作品画册赠送，数量有限，先到先得。地址：洛龙区政和路与广利街交叉口东50米弘文馆。(见习记者 徐文波)