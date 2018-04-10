4月15日牡丹花情预报：近郊牡丹园陆续进入盛花期

市中心牡丹观赏园中晚开品种盛花期，近郊牡丹园陆续进入盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开品种零星开放。 市中心牡丹观赏园中晚开品种盛花期，近郊牡丹园陆续进入盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开品种零星开放。 四星级牡丹观赏园花情如下： 国家牡丹园全园盛花期。园内约有530个品种15万株牡丹开放。其中，麟风、粉金盘、岛大臣等品种盛开；黑龙锦、新七福神、白王狮子、乌金耀辉等品种初开。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。 中国国花园 中晚开品种盛花期。园内约有380个品种10万株牡丹开放。其中，花王、姚黄、首案红、飞燕红妆等品种盛开；海黄、圣代、镰田锦、白王狮子等品种初开。主要赏花点：二乔亭周边、开元富贵广场、国花台等。 隋唐城遗址植物园 中晚开品种盛花期。园内约有420个品种9.5万株牡丹开放。其中，胡红、花王、首案红、珠光墨润等品种盛开；绿香球、紫云殿、白王狮子等品种初开。主要赏花点：九色园、科技园、百花园和特色园。 王城公园 中晚开品种盛花期。园内约有590个品种8万株牡丹开放。其中，白妙、镰田锦、阿旁宫、八千代椿等品种盛开；莲鹤、黄冠、金杯等品种初开。主要赏花点：沉香楼、甘棠洲、王城春早、傲梅渲春和牡丹仙子周边。 国际牡丹园全园约有400个品种18万株牡丹开放。其中，芳纪、胡红、老君紫、洛阳红等品种盛开；太阳、旭港、新日月、紫红殿、楼兰美人等品种初开。主要赏花点：九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。 神州牡丹园 全园盛花期。园内约有270个品种12.8万株牡丹开放。其中，一代天骄、玉玺映月、竹影玫红、豆蔻年华、冠世绝伦等品种盛开；黄冠等品种初开。主要赏花点：国花坛、精品展示区、四季展馆、富贵楼和千年花韵·天王台。 三星级牡丹观赏园花情如下： 天香牡丹园 全园盛花期。园内约有140个品种1.8万株牡丹开放。其中红宝石、贵妃插翠、乌金耀辉等品种盛开；雪映桃花、春红娇艳等品种初开。 洛阳农博园全园盛花期。园内约有71个品种3.1万株牡丹开放。其中，岛锦、珠光墨润、乌金耀辉等品种盛开；太阳、绿幕隐玉等品种初开。主要赏花点：中心观景台和农博大道。 郁金香牡丹园 全园盛花期。园内约有30个品种2.9万株牡丹开放。其中，二乔、洛阳红等品种盛开；姚黄、岛锦、太阳、青龙卧墨池等品种初开。各色系郁金香成片盛开。 牡丹公园 晚开品种盛花期。园内约有25个品种2000株牡丹开放。其中，海黄、花王等品种盛开。 西苑公园 晚开品种盛花期。园内约有20个品种1500株牡丹开放。其中，海黄、豆绿、新七福神等品种盛开。 第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组 2018年4月14日