洛阳一女子加油站内发现油漏一地 原来车油箱被人钻了个洞……

12日，市民姜女士告诉记者一件事儿：我早上开车去上班，路上发现车的油量警示灯一直亮着。我到加油站给车加油时，发现汽油不停地从油箱往外漏，原来油箱被人钻了个洞。

12日，市民姜女士告诉记者一件事儿：我早上开车去上班，路上发现车的油量警示灯一直亮着。我到加油站给车加油时，发现汽油不停地从油箱往外漏，原来油箱被人钻了个洞。

姜女士的白色SUV停在洛龙区厚载门街政和路路口附近。12日8时许，她发动车后闻到一股刺鼻的汽油味儿，以为这是车发动时的正常现象，没多想就开车上路了。半路上，姜女士发现车仪表盘上的油量警示灯一直亮着，车内的汽油味儿也没散掉，以为车没油了，于是她来到一家加油站。

“我说加200元汽油，但加到90多元时，加油站的人就停了下来。”姜女士下车看到，她车的油箱处正哗哗地往地上漏油，工作人员趴到车底下才看到，油箱不知被谁钻了个拇指大小的洞，还塞了一根小木棍。

民警提醒车主，车内有汽油味儿较重等异常时，要留意车体周围是否有异常。在外停车时，尽量选择周边光线好或有监控探头的位置。（洛阳晚报记者 山军伟）