奇葩！洛阳一男子超市偷龙虾、海参、鲍鱼往怀里揣

昨日，记者从长春路派出所听说一件事儿：一个男子到一超市假装购物，在海鲜区实施盗窃，超市监控员发现后迅速报警。
雅琦 绘图
昨日，记者从长春路派出所听说一件事儿：一个男子到一超市假装购物，在海鲜区实施盗窃，超市监控员发现后迅速报警。
10日16时许，涧西区辽宁路与丽新路交叉口附近一超市的员工报警称，一个男子疑似在超市偷东西，请民警到场处置。随后，民警赶到该超市，在结账通道处将那个男子拦截。
民警从该男子身上搜出其盗窃的鲍鱼、龙虾、海参等海产品，价值2000余元。看到超市内的监控视频及超市工作人员出面指认后，该男子不得不承认这些海产品确实是偷的。
经了解，该男子之前就盗窃过该超市的商品，这次他一进入超市就被工作人员盯上了。超市监控员发现，该男子进入超市后，先到零食区买了几包薯片、薯条，随后来到海鲜区，将鲍鱼、龙虾、海参等装袋藏到怀里，用宽松的运动服作掩护。
目前，该男子已被移交给长春路派出所案件队，案件正在进一步办理。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 宋健）
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