洛阳一男子钱包从朋友摩托车上掉下来 朋友却头也不回走了……

昨日，市民李先生说，他在滨河南路附近开了一家饭馆，几天前搬东西时，随手把钱包放在一位朋友摩托车后侧的凹槽里。搬完东西后，朋友骑车离开。李先生随后发现钱包不见了，以为落在饭馆，结果找了半天也没找到。

“我随手把钱包放在朋友的摩托车上，朋友骑车上路后钱包掉了下来，好心人提醒他，他说不是自己的钱包，然后就骑车离开了，那是我的钱包啊……”昨日，市民李先生说，他在滨河南路附近开了一家饭馆，几天前搬东西时，随手把钱包放在一位朋友摩托车后侧的凹槽里。搬完东西后，朋友骑车离开。李先生随后发现钱包不见了，以为落在饭馆，结果找了半天也没找到。

第二天早上，这位朋友给李先生说，头天下午，他骑车路过芳林路与滨河北路交叉口时，有人提醒他的钱包掉了，但他发现钱包在身上，于是骑车离开了。“那是我的钱包啊！”李先生听罢，激动地拍大腿，这才想起他的钱包原来放在了朋友的车上。

随后，李先生来到事发地，问了一圈也没人见到他的钱包。“虽然钱包里钱不多，但有身份证、银行卡等重要证件。”李先生于是在附近张贴了寻物启事。中午，他接到一个电话，对方称已将钱包交给西工派出所的民警。随后，李先生从民警那里领回了钱包。（洛阳晚报记者 魏巍）