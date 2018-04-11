江苏张女士为寻失联亲人 在洛阳网发帖不到一小时便找到人

“洛阳网友太给力了！‘洛阳社区’论坛真实用！”昨日，江苏泰州的张女士拨打本报热线66778866说，前不久，她寻找失联12年的洛阳亲人一直无果，随后在洛阳网“洛阳社区”论坛上发了一条寻人信息，没想到不到一个小时，网友就帮她找到了亲人。

“洛阳网友太给力了！‘洛阳社区’论坛真实用！”昨日，江苏泰州的张女士拨打本报热线66778866说，前不久，她寻找失联12年的洛阳亲人一直无果，随后在洛阳网“洛阳社区”论坛上发了一条寻人信息，没想到不到一个小时，网友就帮她找到了亲人。

张女士说，她的姑奶奶家在我市老城区，由于两家相隔较远，加上前些年交通不便，他们好几年也见不上一面。“随着家里跟姑奶奶同辈的老人相继离世，我们这些晚辈间的走动更少了，大家逐渐失去联系，一转眼12年过去了。”张女士说，前不久，她的公公婆婆突然说要到洛阳找姑奶奶的家人，他们在家里翻箱倒柜，找到了姑奶奶家的固定电话号码，拨打后却发现该号码已停用。

担心公公婆婆贸然到洛阳寻人会失望而归，张女士劝老人们安心在家等几天，等联系上姑奶奶的家人，再去洛阳。随后，张女士通过微信朋友圈、微博等渠道发布寻人消息，但消息发出后便石沉大海。

“因一直联系不上姑奶奶的家人，我劝公公婆婆不要去洛阳了，可他们说无论如何都要去一趟，哪怕见不到姑奶奶的家人，心里也不能留下遗憾。”张女士说，见老人态度坚决，她只得继续想办法寻找姑奶奶的家人。“既然你们有姑奶奶家人的姓名和家庭住址，可以试试在洛阳当地的网络论坛上发寻人信息。”一个朋友的建议，让张女士看到了希望。

12日上午，张女士在“洛阳社区”论坛上发布了寻找姑奶奶家人的消息，并留了自己的手机号。“消息刚发出，就有一名网友留言说他认识我姑奶奶的儿子小李。”张女士说，一个小时后，这名网友再次留言说，他已经把寻人信息转给了小李。当天下午，张女士与小李通了电话。

张女士说，她的公公婆婆已经买好了来洛的车票，下周就到洛阳，老人们终于能了却多年的心愿。眼下，洛阳牡丹开得正艳，到时候他们会到洛阳街头走走看看，感受这座城市的爱。（洛阳晚报记者 郭学锋）