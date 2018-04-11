洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳地铁建设哪些区域属于保护区？来听专家解读
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-14 10:47

　　日前，《洛阳晚报》记者从市轨道公司获悉，《洛阳市加强轨道交通规划建设与安全保护区管理办法》(以下简称《办法》)正式出炉，这也是我市城市建设领域首个行政规范性文件，将有效保证我市地铁建设和运行安全。想知道哪些区域属于保护区，哪些行为属于禁止行为吗？一起来听听有关专家的解读吧。

　　解读：哪些区域属于保护区？都有哪些保护措施？

　　《办法》划定了控制保护区和特别保护区

　　范围

　　●地下车站和隧道结构外边线外侧50米内为控制保护区，10米内为特别保护区；

　　●地面和高架车站及线路轨道结构外边线外侧30米内为控制保护区，10米内为特别保护区；

　　●出入口、风亭(井)、冷却塔及其他空调室外机、控制中心、变电站等建(构)筑物结构外边和场地用地范围外侧10米内为控制保护区，5米内为特别保护区；

　　●轨道交通过河、湖隧道外边线两侧各100米内为控制保护区，50米内为特别保护区。

　　保护措施

　　●控制保护区

　　从事下列活动的，市城乡规划行政主管部门在办理建设项目审批、市住房和城乡建设行政主管部门在核发施工许可证时，应当书面征求轨道交通建设管理机构的意见；建设单位在组织项目竣工验收时，应邀请轨道交通建设管理机构参加。建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理单位制订专项施工方案和安全保护方案，确保轨道交通结构稳定和运营安全，方案讨论时应邀请轨道交通建设管理机构参加。

　　限制进行的活动包括：

　　修建、改建、扩建或者拆卸建(构)筑物；

　　从事基坑开挖、降水、取土、地面堆载、桩基础、锚杆、顶进、勘察、钻探等施工；

　　修建塘堰、开挖河道水渠、采石、挖砂、打井取水，在过河、湖隧道段从事疏浚施工、采石挖砂等施工；

　　开挖、埋设管线或者设置跨线等；

　　大面积增加或者减少荷载等可能影响轨道交通设施安全的活动；

　　其他影响轨道交通结构稳定和运营安全的活动。

　　●特别保护区

　　不得从事任何项目的建设活动，如确需实施市政(含通信基础设施)、园林、环卫、人防等公共建筑，以及对现有建(构)筑物进行改建、扩建建设工程的，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理单位制订相应的设计方案、施工和安全保护方案，方案论证时应邀请轨道交通建设管理机构参加，在项目实施过程中，建设单位应邀请轨道交通建设管理机构参与。

　　未来：地铁保护将启动立法程序，组建巡查队伍

　　市法制办有关负责人告诉记者，《办法》属于行政规范性文件，目前已正式开始施行，有效期3年。

　　市轨道公司有关负责人称，《办法》对地铁建设划定安全保护区，这在我市城市建设领域尚属首次，出台后将不断积累经验，加快启动立法程序，出台相应的管理条例，只有这样才能把地铁保护工作上升到法律层面，做到有法可依，更好地为轨道交通规划、建设及运营保驾护航。目前，轨道交通保护立法已纳入日程，今年将完成立法前期工作的调研及筹备，2019年将上报市人大纳入立法计划。

　　针对《办法》实施期间的执行问题，该负责人称，除了规划、住建、国土等部门联合在审批环节规范，市轨道公司还将逐步组建负责地铁保护的专门巡查队伍，一方面利用人工巡查发现问题，一方面启用无人机装置对违规行为进行监督，实时发现问题、解决问题。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 牟岩松 马毓鋆）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]脂肪肝跟晚饭有啥关系？这些数据告诉你
  • ·[健康]韭菜虽美味，但别和它一起吃！一定要告诉家人
  • ·[健康]阴道炎可不是女人的私事，另一半需要治疗吗？
    		•
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
        天气越来越暖，到驾校学车的人渐渐多起来。学车的队伍里，不乏老年人的身影。今年央视春晚，蔡明和潘长江表...
  • ·三只兔子一台戏
  • ·洛阳八旬老太创作歌曲颂牡丹
  • ·边旅行边赚钱 这样的办法可以有
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳牡丹亮相外交部河南全球推介活动
  • 洛阳小伙大学毕业后借3万多元从楼梯间...
  • 4月14日牡丹花情预报：市中心牡丹观赏...
  • 河南全球推介活动：让洛阳“牡丹笑脸...
  • 洛阳一女子加油站内发现油漏一地 原来...
  • 洛阳地铁建设哪些区域属于保护区？来...
  • 洛阳14个卫星导航定位基准站基建工作...
  • 江苏张女士为寻失联亲人 在洛阳网发帖...
  • 奇葩！洛阳一男子超市偷龙虾、海参、...
  • 洛阳召开市人大常委会召开党组（扩大...
    		•
    百姓呼声
    空置房屋按什么标准交物业费？市发改委回复
    出入境证件自助办理设备近期将投入使用
    精彩图片
    “动车组”文化引领创...
    施划新型标线 让出行更...
    宜阳关庄村：依托民俗...
    一周图片精选 览尽洛城...
    精彩热帖

    国色天香 牡丹花开

    牡丹红艳露凝香

    牡丹出浴娇滴滴

    雨中牡丹 别样美韵
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605