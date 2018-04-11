洛阳地铁建设哪些区域属于保护区？来听专家解读

日前，《洛阳晚报》记者从市轨道公司获悉，《洛阳市加强轨道交通规划建设与安全保护区管理办法》(以下简称《办法》)正式出炉，这也是我市城市建设领域首个行政规范性文件，将有效保证我市地铁建设和运行安全。想知道哪些区域属于保护区，哪些行为属于禁止行为吗？一起来听听有关专家的解读吧。

日前，《洛阳晚报》记者从市轨道公司获悉，《洛阳市加强轨道交通规划建设与安全保护区管理办法》(以下简称《办法》)正式出炉，这也是我市城市建设领域首个行政规范性文件，将有效保证我市地铁建设和运行安全。想知道哪些区域属于保护区，哪些行为属于禁止行为吗？一起来听听有关专家的解读吧。

解读：哪些区域属于保护区？都有哪些保护措施？

《办法》划定了控制保护区和特别保护区

范围

●地下车站和隧道结构外边线外侧50米内为控制保护区，10米内为特别保护区；

●地面和高架车站及线路轨道结构外边线外侧30米内为控制保护区，10米内为特别保护区；

●出入口、风亭(井)、冷却塔及其他空调室外机、控制中心、变电站等建(构)筑物结构外边和场地用地范围外侧10米内为控制保护区，5米内为特别保护区；

●轨道交通过河、湖隧道外边线两侧各100米内为控制保护区，50米内为特别保护区。

保护措施

●控制保护区

从事下列活动的，市城乡规划行政主管部门在办理建设项目审批、市住房和城乡建设行政主管部门在核发施工许可证时，应当书面征求轨道交通建设管理机构的意见；建设单位在组织项目竣工验收时，应邀请轨道交通建设管理机构参加。建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理单位制订专项施工方案和安全保护方案，确保轨道交通结构稳定和运营安全，方案讨论时应邀请轨道交通建设管理机构参加。

限制进行的活动包括：

修建、改建、扩建或者拆卸建(构)筑物；

从事基坑开挖、降水、取土、地面堆载、桩基础、锚杆、顶进、勘察、钻探等施工；

修建塘堰、开挖河道水渠、采石、挖砂、打井取水，在过河、湖隧道段从事疏浚施工、采石挖砂等施工；

开挖、埋设管线或者设置跨线等；

大面积增加或者减少荷载等可能影响轨道交通设施安全的活动；

其他影响轨道交通结构稳定和运营安全的活动。

●特别保护区

不得从事任何项目的建设活动，如确需实施市政(含通信基础设施)、园林、环卫、人防等公共建筑，以及对现有建(构)筑物进行改建、扩建建设工程的，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理单位制订相应的设计方案、施工和安全保护方案，方案论证时应邀请轨道交通建设管理机构参加，在项目实施过程中，建设单位应邀请轨道交通建设管理机构参与。

未来：地铁保护将启动立法程序，组建巡查队伍

市法制办有关负责人告诉记者，《办法》属于行政规范性文件，目前已正式开始施行，有效期3年。

市轨道公司有关负责人称，《办法》对地铁建设划定安全保护区，这在我市城市建设领域尚属首次，出台后将不断积累经验，加快启动立法程序，出台相应的管理条例，只有这样才能把地铁保护工作上升到法律层面，做到有法可依，更好地为轨道交通规划、建设及运营保驾护航。目前，轨道交通保护立法已纳入日程，今年将完成立法前期工作的调研及筹备，2019年将上报市人大纳入立法计划。

针对《办法》实施期间的执行问题，该负责人称，除了规划、住建、国土等部门联合在审批环节规范，市轨道公司还将逐步组建负责地铁保护的专门巡查队伍，一方面利用人工巡查发现问题，一方面启用无人机装置对违规行为进行监督，实时发现问题、解决问题。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 牟岩松 马毓鋆）