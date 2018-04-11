游客签“文明公约” 洛阳志愿者赠送牡丹扇

11日10时许，在王城公园北门附近的志愿者服务点，来自西安的张先生看到“赠送牡丹扇”的牌子后，停下脚步询问。得知能免费领后，他接过志愿者递来的“文明公约”，签下自己的名字，随即领到一把牡丹扇。

11日10时许，在王城公园北门附近的志愿者服务点，来自西安的张先生看到“赠送牡丹扇”的牌子后，停下脚步询问。得知能免费领后，他接过志愿者递来的“文明公约”，签下自己的名字，随即领到一把牡丹扇。

张先生签订的“文明公约”，正面印有爱护环境卫生、保护文物古迹等倡议，背面印有洛阳市地图、美食和住宿攻略。涧西区长春路办事处军安社区相关负责人说，不少外地游客来洛阳赏花，他们社区与王城公园相邻，为呼吁大家维护洛阳美好形象，他们推出了这项志愿者服务，只要游客签订“文明公约”，就能免费领扇子。

为了这次活动，该社区购买了素面扇子，邀请社区擅长绘画、书法的盖玉环和阮成林现场在扇子上画牡丹、题字，还为游客提供免费茶水，讲解旅游路线。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 苗金磊）