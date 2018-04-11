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洛宁村民刘改苗曾与婆婆不来往 如今成了“好媳妇”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-14 10:39

　　刘改苗擦拭“好媳妇”奖牌

　　日前，洛宁县罗岭乡讲理村举办了首届“五好家庭好媳妇”表彰活动。十几年来跟婆婆几乎“零交流”的刘改苗，上台领取了“好媳妇”奖牌，并作为代表发言，这让她一时成了村中的“争议人物”。

　　中间的原委，村党支部书记、村委会主任金相超最了解。他笑着对村民们说：“这还要归功于大家，自打在微信群中看到咱们发的敬老孝老内容后，改苗转变了思想，婆媳俩的芥蒂总算消除了。”

　　42岁的刘改苗是3个男孩的母亲，家里孩子多、开销大，生活状况一直比较差。十几年前，因为照看孩子的琐事，她与婆婆闹起了别扭，从那时开始俩人几乎没有说过话。婆婆住到县城的闺女家后，婆媳俩见面的机会就少之又少了。

　　2016年5月，为了让村民把好传统重新拾起来，讲理村办起了“道德讲堂”，定期请一些大学教授和国学讲师给村民们讲授传统礼仪和孝道文化。课余，大家还会在村微信群里交流心得，每天发一些相关内容相互鼓励。

　　2017年年初，刘改苗参加了“道德讲堂”，每天也会在微信群里和乡亲们进行交流。受大家的影响，她的思想很快就发生了转变。“人都有老的时候，我要给孩子们树立个榜样。”她暗自下了决心。

　　今年春节前，在金相超的帮助下，刘改苗到县城把婆婆接回家过年，以弥补这十几年对老人的亏欠。

　　为了让婆婆住得踏实，她专门腾出一间屋子，还买来了电热毯、电暖器等。第一天晚上，担心婆婆着凉，她几乎一夜没睡……刘改苗用行动感动了婆婆，一家人其乐融融地过了个春节。

　　这一切，金相超都看在了眼里。“敬老孝老什么时候都不晚，改苗能认识到自己的错误，并勇于改正错误，是我们学习的榜样！”（洛阳晚报记者 张斌 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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