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“清华校友三创大赛”首设中原赛区 先进制造行业总复赛今在洛举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-14 10:25

　　记者近日从清华高端装备院洛阳基地获悉，第三届清华校友创意创新创业大赛先进制造行业总复赛暨中原国际先进制造大赛决赛今日在我市举办。

　　清华校友创意创新创业大赛(简称“清华校友三创大赛”)是由清华校友总会主办的支持清华校友、清华学生及清华系的创业者创意创新创业的系列活动。今年是该项赛事举办的第三届，在赛区设置上首设中原赛区，并在有关先进制造业项目的选拔中不限清华校友、不限地域。

　　通过层层筛选，此次在洛参与角逐的是在京津冀赛区、长三角赛区、粤港澳赛区、中原赛区及北美赛区中脱颖而出的80个项目团队，涵盖智能制造、机器人、轨道交通、新能源、新材料等多个领域。在赛事中取得优胜的项目，除获得优秀奖证书及奖金外，还可享受一系列政策奖励，并将被优先推荐给清华合作投资机构和校友投资人。

　　根据安排，此次比赛期间，清华高端装备院洛阳基地还将发挥人才优势，通过举办先进制造产业合作峰会等活动，邀请全国乃至海外的清华校友、知名投资人、行业专家齐聚洛阳，交流先进制造行业国际创新创业实践经验，共话未来发展方向，为我市经济发展搭建清华技术资源与社会需求及资本的对接平台，促进科技成果转化和产业升级发展。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 朱甜媛）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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