洛阳市区国色持续开放 高山牡丹初露芳容

昨日，本届牡丹文化节花情预报小组发布最新花情预报：中心城区各牡丹观赏园中晚开品种牡丹处于盛花期；近郊各牡丹观赏园牡丹陆续进入盛花期；鸡冠洞高山牡丹园早开品种牡丹零星开放。

昨日，本届牡丹文化节花情预报小组发布最新花情预报：中心城区各牡丹观赏园中晚开品种牡丹处于盛花期；近郊各牡丹观赏园牡丹陆续进入盛花期；鸡冠洞高山牡丹园早开品种牡丹零星开放。 隋唐城遗址植物园游人如织 记者 梅占国 摄 昨日，本届牡丹文化节花情预报小组发布最新花情预报：中心城区各牡丹观赏园中晚开品种牡丹处于盛花期；近郊各牡丹观赏园牡丹陆续进入盛花期；鸡冠洞高山牡丹园早开品种牡丹零星开放。 四星级牡丹观赏园花情 -中国国花园 园内中晚开品种牡丹处于盛花期，约有450个品种18万株牡丹开放。其中，胡红、岛大臣、首案红、新日月、五大洲等品种盛开；白神、豆绿、八千代椿、新七福神、银粉金鳞等品种初开。主要赏花点位于二乔亭周边、开元富贵广场、国花台等。 -国家牡丹园 全园处于盛花期，约有530个品种15万株牡丹开放。其中，麟风、姚黄、芳纪、百园红霞、紫香秀色等品种盛开；红玉、黑龙锦、胭脂点玉、红楼春梦等品种初开。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。 -王城公园 园内中晚开品种牡丹处于盛花期，约有590个品种8万株牡丹开放。其中，芳纪、花王、日暮、七宝殿、冠世墨玉等品种盛开；黑龙锦、垂头蓝、镰田藤、渡世白等品种初开。主要赏花点位于沉香楼、甘棠洲、王城春早、傲梅渲春和牡丹仙子周边。 -隋唐城遗址植物园 园内中晚开品种牡丹处于盛花期，约有520个品种13万株牡丹开放。其中，香玉、群英、青龙卧墨池等品种盛开；首案红、岛大臣、万花盛、金桂飘香等品种初开。主要赏花点位于九色园、科技园、百花园和特色园。 -国际牡丹园 全园约有380个品种18万株牡丹开放，其中，芳纪、胡红、老君紫、珊瑚台、洛阳红等品种盛开；太阳、旭港、新日月、紫红殿、楼兰美人等品种初开。主要赏花点位于九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。 -神州牡丹园 全园处于盛花期，约有270个品种12.8万株牡丹开放。其中，一代天骄、玉玺映月、竹影玫红、豆蔻年华、冠世绝伦等品种盛开，黄冠等品种初开。主要赏花点位于国花坛、精品展示区、四季展馆、富贵楼和千年花韵·天王台。 三星级牡丹观赏园花情 -天香牡丹园 全园处于盛花期，约有140个品种1.9万株牡丹开放。其中，胡红、姚黄、金桂飘香等品种盛开；红宝石、胜葛巾等品种初开。 -洛阳农博园 全园处于盛花期，约有67个品种2.9万株牡丹开放。其中，俊艳红、乌金耀辉、墨润绝伦等品种盛开；岛锦、珠光墨润等品种初开。主要赏花点位于中心观景台和农博大道。 -郁金香牡丹园 全园处于盛花期，约有30个品种2.5万株牡丹开放。其中，赵粉、二乔、洛阳红等品种盛开，青龙卧墨池等品种初开。此外，园内各色系郁金香成片盛开。 -西苑公园 园内晚开品种牡丹处于盛花期，约有40个品种3000株牡丹开放。其中，海黄、花王、豆绿、新七福神等品种盛开。 -牡丹公园 园内晚开品种牡丹处于盛花期，约有30个品种3000株牡丹开放。其中，海黄、旭港等品种盛开。（洛阳日报记者 赵佳）