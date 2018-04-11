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洛阳市委党校春季第一期主体班结业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-14 10:15

　　昨日下午，市委党校2018年春季第一期主体班结业。

　　市委常委、市政府党组成员王琰君出席结业典礼并讲话。他指出，每名学员必须持续提升政治站位，不断加强对马克思主义基本原理、党的创新理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，深钻细研，融会贯通，做好学习成果向实践的转化，真正把党的十九大作出的重大部署和省委、市委制定的目标任务落到实处。

　　王琰君强调，建设幸福宜居现代化城市，要加快推进城镇化，加强基础能力建设，统筹做好规划、建设、管理“三篇文章”；要突出规划引领，坚持“多规合一”，实现生产空间、生活空间、生态空间的有机统一、互相衔接；要补齐短板、打开通道、提升枢纽，加快推动我市由交通节点城市向交通枢纽城市转变；要以“四河同治、三渠联动”为抓手，多措并举实现“水清、岸绿、路畅、惠民”目标；要牢固树立以人民为中心的发展思想，加强城市综合治理，推动我市经济社会发展各项工作再上台阶。

　　本期主体班包括县处级干部进修一班、县(市)区委局长进修班两个班共80名学员。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 郑昌伟）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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