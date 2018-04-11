洛阳召开市科协六届九次全委（扩大）会议暨市全民科学素质工作会议

每个县(市)区建设科普中国校园e站、乡村e站、社区e站共50个以上，市科技馆改造提升2500平方米基础展厅，科普志愿者人数力争超过5000名……昨日召开的市科协六届九次全委(扩大)会议暨洛阳市全民科学素质工作会议透露了不少好消息。

每个县(市)区建设科普中国校园e站、乡村e站、社区e站共50个以上，市科技馆改造提升2500平方米基础展厅，科普志愿者人数力争超过5000名……昨日召开的市科协六届九次全委(扩大)会议暨洛阳市全民科学素质工作会议透露了不少好消息。 每个县(市)区建设科普中国校园e站、乡村e站、社区e站共50个以上，市科技馆改造提升2500平方米基础展厅，科普志愿者人数力争超过5000名……昨日召开的市科协六届九次全委(扩大)会议暨洛阳市全民科学素质工作会议透露了不少好消息。 今年，我市科协组织将深入实施百千万创新驱动助力工程，推进航天军民融合成果转化服务平台、洛阳北航科技园航天院士工作站建设，推进洛阳海智人才协同创新创业服务联盟建设，助力打造洛阳创新高地。实施科普品牌工程，提升全民科学素质。开展“科普中国·百城千校万村行动”，加强基层网络、阅读终端等科普设施建设。丰富科普服务方式，助力乡村振兴脱贫攻坚。实施“智汇洛阳”工程，更好服务科学决策。 市委常委、宣传部部长杨炳旭在会上指出，全市科协组织要坚持政治引领，把握方向导向，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，奋战新时代；要坚持重点发力，全力服务大局，提升全民科学素质，助力脱贫攻坚，为科技工作者搭建好学术交流平台、建言献策平台、人才成长平台、创新创业服务平台、网上服务平台；要坚持建强组织，凝聚工作合力，精心部署、扎实推进科协改革工作，努力建立开放型、枢纽型、平台型科协组织，为谱写新时代洛阳发展的精彩篇章作出新的更大贡献。 会议对2017年度全市科协系统先进单位和先进工作者进行表彰，孟津县科协、洛阳市机械工程学会、清华高端装备院洛阳基地科协作了典型发言。 （洛阳日报记者 孟山 通讯员 栗泽华）