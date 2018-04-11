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洛阳召开市人大常委会召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-14 10:10

　　近日，市人大常委会党组书记、主任李少敏主持召开市人大常委会党组(扩大)会议，传达学习省委书记王国生莅洛调研讲话和指示精神，以及11日召开的市委常委(扩大)会议精神，研究市人大常委会党组2018年工作计划。

　　会议指出，王国生书记在洛调研期间，向干部群众传播党的声音、传递党的关怀、宣传党的功绩，激发干部群众对习近平总书记、对党中央的深厚感情，引导干部群众坚定不移跟党走、跟总书记走，为全市广大党员干部作出了示范。王国生书记对洛阳发展思路举措特别是“9+2”工作布局给予充分肯定，对下一步工作提出殷切期望和明确要求。市人大常委会党组、常委会组成人员、常委会机关党组、机关党员干部和各级人大代表要深入学习贯彻王国生书记讲话和指示精神，始终牢记习近平总书记的嘱托，把学习成果转化为人大工作实效，为做好创新大文章、打好洛阳“四张牌”添砖加瓦。要坚持以上率下，加快转变思维方式和工作方式，围绕创新发展、历史文化传承创新、精准脱贫等重点工作，履职尽责、发挥作用，更好推动洛阳实现高质量发展。要持续转变作风，切实履行全面从严治党主体责任，知敬畏、明底线、讲规矩、守纪律，营造良好的政治生态。

　　会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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