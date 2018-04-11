洛阳开展违反中央八项规定实施细则精神问题专项整治

记者昨日从市纪委获悉，即日起至8月底，我市纪检监察机关将在全市范围内开展违反中央八项规定实施细则精神问题专项整治，重点监督各级领导班子和领导干部。

记者昨日从市纪委获悉，即日起至8月底，我市纪检监察机关将在全市范围内开展违反中央八项规定实施细则精神问题专项整治，重点监督各级领导班子和领导干部。

此次专项整治的范围是全市党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、事业单位、国有和国有控股企业，重点是各级领导班子和领导干部，将对各级各部门贯彻执行市委、市政府《贯彻落实中央八项规定实施细则精神的办法》情况进行全面监督检查，把中央、省委巡视发现和交办的违反中央八项规定及实施细则精神问题作为工作重点，并对以下内容进行重点监督：

●违规公款吃喝、公务接待。接受可能影响公正执行公务的宴请；“一桌席”、“二次宴请”、出入私人会所、隐蔽场所违规吃喝；用公款互相宴请；不吃公款吃老板，将违规吃喝费用转嫁给下属机构、企业或管理服务对象；通过虚开办公用品、耗材、印刷费等票据套取资金，用于公款吃喝；在内部食堂、招待所违规吃喝；公务接待中超标准安排住宿、就餐，提供高档酒水，超规定人数陪餐；调研时，工作用餐违规上烟酒、高档菜肴等。

●违规使用办公用房、超标准配置办公家具。超面积标准配置办公用房；超标准豪华装修办公室、内部食堂、会议室、活动室等；违规租用办公用房；未经批准借用办公用房和一人占用两处以上办公用房；离退休人员长期占用原单位办公用房；办公室超标准配备家具；在办公室放置佛龛神像等封建迷信以及与工作无关的物品。

●违规配备使用公车、公款旅游。公务车辆审批、派遣、使用制度执行不严格，违规使用公务用车；用公款为私车加油、洗车、养护等私车公养行为；长期借(占)用下属单位、企业、个人车辆；超编制、超标准配备公务用车；借公务差旅之机旅游或者以公务差旅为名变相旅游；接受企业、个人安排的旅游活动；以考察等名义变相公款出国(境)旅游；出差途中擅自改变路线、日程变相旅游等。

●违规收送礼品礼金、发放津贴补贴。违规收送礼品、礼金、消费卡；违规收受烟酒、茶叶、滋补品；以微信红包、支付宝转账、快递、电子礼品卡等方式违规收送礼品礼金；违规自设项目或发放明令取消的津贴补贴以及借重大活动筹备或节日之机滥发补贴、有价证券等；其他违反市委、市政府《贯彻落实中央八项规定实施细则精神的办法》的问题。

专项整治期间，市纪委监委将组成督导组对全市专项整治开展情况进行全面督导检查，通过随机式暗访、驻点式检查等方式，对各县(市)区、市直各单位自查自纠整改情况、专项整治开展情况以及监督检查中发现的问题线索处置情况进行再监督再检查，并不定期协调各县(市)区、市直各单位之间开展交叉互查和异地检查。 （洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）