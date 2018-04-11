人人都是自带动力的“动车车厢” ——七二五所“动车组”文化解读之二

中船重工第七二五研究所的“动车组”文化，为什么能够吸引前来调研的省委书记的目光？这个独特的企业文化，究竟魅力何在？

近日，在中船重工第七二五研究所双瑞特装公司桥梁附件车间，刚下线的桥梁支座产品整装待发 记者 潘郁 摄

中船重工第七二五研究所的“动车组”文化，为什么能够吸引前来调研的省委书记的目光？这个独特的企业文化，究竟魅力何在？

王虹是七二五所安全生产管理部门的负责人。昨日，她给记者讲了一个小故事。按照国家安全生产达标认证规定，七二五所达到安全生产二级认证单位即属合格，但是，他们偏偏要给自己“出难题”。

“既然有一级安全认证，我们为什么不去积极争取？”当时，好胜的王虹就在心里这样问自己。有志者，事竟成。后来，她靠着一股拼劲儿，硬是推动所里拿到了安全生产一级单位的匾牌。在整个中船重工集团公司100多家单位中，七二五所第一个获此殊荣。

主动作为，敢于“吃螃蟹”，自我加压，不用扬鞭自奋蹄......诸如此类的描述，都可以在七二五所的员工和团队身上找到。

2009年，动车组开始奔驰在中国大地上。有一次，七二五所所长马玉璞去外地出差，站在月台上，眼前的和谐号高速动车组让他陷入沉思——与传统列车不同，动车组的每一节车厢都自带动力，在车头牵引下，风驰电掣；在七二五所，每名员工、每个团队不正如自带动力的“动车车厢”吗？大家自我加压、自我挑战，驱动了全所和谐、快速运转……

2011年，在纪念建党90周年大会上，七二五所“动车组”文化正式成型——“同向同频、协调互动、整体驱动、和谐统一”，大家朝着一个目标，共同推动全所持续跨越发展。

其实，“动车组”文化正是激励七二五所几代人的军工精神的延续。20世纪建所初期，老一代七二五所人凭着“自力更生，奋发图强”的信念，圆满完成了以“第一代核潜艇”为代表的一批重大国防工程任务，形成了“创造条件干事，团结奋斗创业”的“核潜艇”精神。这些，都成为“动车组”文化的精神根基。

创新精神是“动车组”文化之魂。

七二五所是军工科研单位，在做好军工保障之余，科研人员不自我满足，大家都迫切希望自己的成果多多转化为民用产品，以实现科研和人生价值的最大化。所以，每当有国家重大工程、重点项目启动，所里的科研团队都会第一时间主动赶赴工程现场。他们有一种责任感，就是希望自己的主动作为多为国家作贡献、多为所里创效益。

金属波纹管膨胀节，原是用在潜艇上的军工产品，七二五所科研团队大胆“军转民”，把它成功应用到炼油、石化和城市集中供热领域，如今，该产品已成为七二五所第一批走向民用市场的拳头产品，该所也成为金属波纹管膨胀节国标、国军标主编单位，拥有40余项专利技术。

以人为本是“动车组”文化之根。

人人都是自带动力的“动车车厢”。这个动力从何而来？除了考核指标压力催生的动力，更多的是七二五所秉承德才识人、岗位育人、绩效用人、事业留人，坚持“高素质、高效率、高回报”理念，用科学的机制激发出的动力。该所创建管理、技术、技能、经营和支持等五个岗位序列，收入与贡献挂钩、与社会接轨，每个序列都有高薪，人人都有发展机会。他们还不拘一格选才用才，自主培养与国内外引进相结合，搭舞台、看绩效，激励各类人才奋发创业。

今年47岁的崔永杰，是七二五所第八研究室的一名焊接技术工人，同时，他还是焊接创新实验室的负责人。昨日，崔永杰带领团队改进的智能机器人刚刚通过初步测试：10秒内能在曲面上准确焊完一条弧形焊缝。这项改进，把人工效率提高了20倍。别看一身工装，崔永杰的另一个身份令人艳羡，他是七二五所评聘的高级技能人才，享受与所长相同的待遇。

“像我们这种技术工人，可以混饭吃，也可以不断进步。关键是所里的‘动车组’文化好像一个无形的推力，让你无法原地踏步，必须永远前进。”崔永杰说。

正是靠着这一节节自带动力的“动车车厢”，七二五所形成了五大产业板块，几乎所有产业都处于相应细分市场的第一方阵或成为领跑者，向着国际知名的先进材料及工艺研究机构和拥有国际品牌影响力的高科技企业集团迈进。（洛阳日报记者 赵志伟 李冰 通讯员 张豪豪）