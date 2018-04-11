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坚持以创新为引领—— 二论做好创新大文章、打好洛阳“四张牌”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-14 09:59

　　创新是发展的新引擎，体制机制是这个新引擎必不可少的点火系。

　　“牢记习近平总书记的殷殷嘱托，做好创新发展这篇大文章。”省委书记王国生日前莅洛调研时指出，要坚定贯彻新发展理念，以创新为引领，牢牢抓住转变思维方式和工作方式这个关键，把功夫下在体制机制创新上。市委书记李亚在主持召开市委常委(扩大)会议，研究我市贯彻落实意见时强调，要坚持以创新为引领，不断推动体制机制创新。

　　有人说，“要跟上时代前进步伐，就不能身体已进入21世纪，而脑袋还停留在过去”；还有人说，“沿着旧地图，一定找不到新大陆”。这些生动表达，强调的正是转变思维方式和工作方式之于创新发展的重要性。

　　党的十八大以来，“创新”成为五大发展理念之首，“中国创新”进入爆发期，在若干重要领域开始成为全球创新引领者。其中一个关键因素，就是坚持科技创新与制度创新“两个轮子一起转”。创新是一个系统工程，既要以科技创新为核心，引领科技体制及其相关体制深刻变革，又要深化体制机制创新，形成服务科技创新的制度合力，这样的“创新驱动”，才能真正“驱动创新”。

　　就在这次莅洛调研期间，王国生对中船重工第七二五研究所近年以“同向同频、协调互动、整体驱动、和谐统一”的“动车组”文化引领企业创新发展给予肯定。在“动车组”文化助推下，该所科研和科技产业蓬勃发展，2011年至2017年，累计开发新产品、新技术近500项，实现成果转化400余项。正如王国生指出的那样，“动车组”文化让每名员工、每个团队如同动车车厢自带动力，这种人人尽责的管理创新值得推广。而“动车组”文化的核心要义，就是以体制机制创新构建起一个良好的创新生态系统，形成了“人人创新、步调一致”的创新集成效应。

　　进入“十三五”以来，洛阳把创新摆在发展全局的核心位置，把加快构建现代创新体系作为“9+2”工作布局之首，着力从体制机制上打通政产学研深度融合、军民企地对接转化、市场化运作和人才成长“四个通道”，促进产业链、创新链、资金链、政策链“四链融合”，推进创新主体、创新平台“双倍增”，让一切创新源泉充分涌流，让一切创新潜能充分释放。

　　在党的十九大报告点赞的国家重大创新成果中，包括“天宫”“蛟龙”“天眼”“悟空”“墨子”“大飞机”等，处处可见“洛阳创新”的身影；在纪录片《厉害了，我的国》里，一系列代表“中国高度”“中国深度”“中国速度”的超级工程惊艳世人，“洛阳智造”在其中熠熠生辉。这充分表明：思维一变天地宽，机制一活万象新！

　　现如今，创新进入活跃期，一些科技成果转化的速度更快，一些新产品、新业态、新模式爆发的能量更大，“如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机”。把功夫下在体制机制创新上，“有悖于激励创新的陈规旧章，要抓紧修改废止；有碍于释放创新活力的繁文缛节，要下决心砍掉”，才能有效聚合各种创新要素，释放创新发展的乘数效应，打开创新发展的广阔空间。

　　向创新要出路、要效益，向体制机制创新要动力、要活力。抓住“两区同建”机遇，深化科技体制改革，推进“放管服”改革，优化营商环境，洛阳创新的“动车组”一定能跑出“加速度”！（新闻评论员 洛平）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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