市委理论学习中心组举行集体学习（扩大）报告会 李亚主持并讲话

昨日上午，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)报告会，专题学习《中华人民共和国宪法》。市委书记李亚主持报告会并讲话，强调要提高政治站位、树牢“四个意识”，自觉做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

昨日上午，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)报告会，专题学习《中华人民共和国宪法》。市委书记李亚主持报告会并讲话，强调要提高政治站位、树牢“四个意识”，自觉做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

中国政法大学教授薛小建以《2018宪法修正案解读》为题，从宪法及其修正案的意义、修宪的基本原理、我国修宪的实践、2018年修宪的重点内容等方面作了辅导报告。

李亚在讲话中指出，十三届全国人大一次会议通过的宪法修正案，把党的十九大确定的重大理论观点和重大方针政策特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法，充分体现了党和人民的共同意志，充分体现了新时代坚持和发展中国特色社会主义取得根本性的发展成果，充分体现了党和国家事业发展新成就新经验新要求，充分体现了中国特色社会主义制度的优势，是以习近平同志为核心的党中央从新时代坚持和发展中国特色社会主义全局和战略高度作出的重大决策，是保证党和国家长治久安的重大制度安排。要深刻认识修改宪法的重大意义，切实提高政治站位、树牢“四个意识”，自觉做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

李亚强调，要强化宪法学习，把学习新修改的宪法与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合起来，原原本本、逐章逐条学习，准确领会和把握此次修改的核心要义和精神实质，更加坚定地维护习近平总书记的领袖和核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想领航导向，不断提高运用法治思维和法治方式解决问题的能力和水平。要强化宪法宣传，注重全面准确，创新方式方法，在全市广泛开展宪法宣传教育，推动宪法法律进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络，使宪法真正走入群众日常生活，增强广大群众的宪法意识。要强化宪法实施，采取更加有力的措施，加强宪法实施和监督，把各项事业、各项工作都纳入法治轨道，确保把习近平新时代中国特色社会主义思想落实到政治生活和社会生活中去，确保党对一切工作的全面领导，确保宪法确立的根本任务、发展道路、奋斗目标得到全面贯彻，确保在宪法统领下推进法治建设，确保人民当家作主、社会长治久安。各级领导干部要带头尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法，做尊法学法守法用法的模范。

市委理论学习中心组成员，各县(市)区、市直部门主要负责同志，驻洛高校、科研院所、金融单位、部分大中型企业主要负责同志等参加报告会。 （洛阳日报记者 李东慧）