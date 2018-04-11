洛阳小伙大学毕业后借3万多元从楼梯间开始创业

“您的柠檬水好了，要打开吗？”近日，在洛龙区龙祥商业街上的一家饮品店内，项巨威正忙着招呼顾客。即便已经是多家店铺的老板，他还是喜欢来这家由楼梯间改造的小店里帮忙。

十秒切一个柠檬，这是项巨威用七年时间练就的技艺

“您的柠檬水好了，要打开吗？”近日，在洛龙区龙祥商业街上的一家饮品店内，项巨威正忙着招呼顾客。即便已经是多家店铺的老板，他还是喜欢来这家由楼梯间改造的小店里帮忙。

右手执刀，左手握紧柠檬，只需要10秒，项巨威就能把一个柠檬变成一片片薄薄的柠檬片，这是他用7年时间练就的技艺。

2011年刚过完年，项巨威拿着借来的3万多元，在一个小小的楼梯间里，走上了创业路。

为啥创业？项巨威的回答浪漫又简单：“因为爱情！”

2010年7月，项巨威和女友从洛阳理工学院毕业，几个月后，他在我市一家多晶硅企业找到了工作，但是女友迟迟没有找到工作。“有人给她介绍了工作，但是在外地，可我们都很喜欢洛阳，为了让她留下来，我就想，要不开个店试试？”项巨威说，因为启动资金少，他们选择了小成本的饮品项目，租下一个由6平方米的楼梯间改成了店面。

2011年3月，小店开张了，只卖一种产品——柠檬水。鲜柠檬片加上蜂蜜和凉白开，小杯2元，大杯3元。创业后的项巨威和女友，每天早上6点起床，晚上12点休息，全天围着店铺转：一大早到洛阳站附近的水果批发市场买柠檬，回来后逐个清洗，然后开始切片、烧水……

“最难的是切柠檬，耗时费力，切一天下来，腰酸手疼。”项巨威说，因为长时间接触柠檬汁，他的手指被腐蚀得厉害，后来去学开车，报名时录指纹，一个也录不上。

开业两个月后，随着柠檬水口味逐渐稳定，顾客也渐渐多了起来。“那个夏天，我俩忙得不得了，小店的收入也从每天100元涨到了数千元。”项巨威说，拿到挣来的第一桶金后，他和女友先还了俩人上大学时的助学贷款，共计3万元，接着还清了创业的借款。

2012年，拿着创业第一年的收入，他在南昌路开了分店，帮老家的哥哥、姐姐也做起了饮品生意。如今，他在市区已经有了4家分店，还注册了属于自己的商标品牌，接下来，他还想开一家餐厅。

“这么多年，我最开心的不是挣了多少钱，而是给整个家庭带来了改变。”项巨威说，2013年，他和女友步入了婚姻殿堂，现在他已经是两个孩子的父亲了，他很庆幸，当年勇敢迈出了创业的脚步。（洛阳晚报记者 智慧 文/图）