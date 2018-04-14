当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
河南全球推介活动：让洛阳“牡丹笑脸”绽放“一带一路”

“牡丹笑脸”绽放北京（本篇图片均由记者高均海摄）

　　昨日下午，外交部河南全球推介活动在北京举行。在活动现场，一幅高2.9米、长11.5米，包含近300张“牡丹笑脸”的巨幅照片，格外引人注目。

　　这些照片，来自洛阳市摄影家协会主席、本报摄影记者高均海及其摄影团队的“牡丹笑脸”图片库。这个图片库是他们让“牡丹笑脸”绽放“一带一路”拍摄行动的成果。拍摄行动已经历时3年、跨越20多个国家，“牡丹笑脸”图片已逾万张。

　　2013年秋天，习近平总书记提出“一带一路”倡议，并在随后多个场合强调加强沿线各国文化交流和民间往来的重要性。

　　“中国牡丹最早对外传播的路，是以洛阳为东起点的丝绸之路。”热衷拍摄牡丹、宣传牡丹的高均海意识到，作为河南洛阳对外开放的金质名片，牡丹应在“一带一路”沿线各国民间交流中发挥独特作用。

　　2015年3月，用洛阳牡丹真花制作而成的艺术品，亮相荷兰国际花展。在众多国际友人面带笑容与牡丹合影时，高均海拍摄了一批“牡丹笑脸”照片，由此拉开了“牡丹笑脸”绽放“一带一路”拍摄行动的序幕。

　　此后，无论采访还是旅游，高均海常常捧着一束牡丹花，不放过任何机会介绍中国、介绍牡丹，在对方会意的微笑中完成一次次拍摄。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
来源： 洛阳网-洛阳晚报    2018-04-14 09:25 [ 责任编辑： 张惟一（见习） ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605