洛阳牡丹亮相外交部河南全球推介活动

洛阳牡丹“绽放”世界舞台！昨日，外交部河南全球推介活动在北京举行，洛阳牡丹作为展示河南魅力的重要元素之一闪亮登场，展示内容包括牡丹鲜花、牡丹深加工产品及牡丹文化产品等，受到国际友人广泛好评。

洛阳牡丹“绽放”世界舞台！昨日，外交部河南全球推介活动在北京举行，洛阳牡丹作为展示河南魅力的重要元素之一闪亮登场，展示内容包括牡丹鲜花、牡丹深加工产品及牡丹文化产品等，受到国际友人广泛好评。

市林业局牡丹开发管理办公室相关负责人介绍，本次共有2800多盆洛阳牡丹装扮推介活动现场，涉及洛阳红、海黄、洛阳春、蓝月亮等近40个品种。

在本次推介活动上，洛阳牡丹鲜花备受国际友人青睐。其中，由牡丹鲜切花组成的大型牡丹花墙，采用9999朵牡丹插制而成，象征各国友谊长久；将牡丹花朵图案与丝带图案相结合，寓意为“一带一路、携手共赢、花开盛世”。该牡丹花墙成为国际友人合影留念的首选之处。此外，以牡丹鲜切花打造的迎宾花柱，色彩绚丽，样式大气；牡丹鲜切花、牡丹盆花等，被广泛运用在推介活动的用餐区域、走廊等处，装扮环境，烘托喜庆氛围。

为使洛阳牡丹在本次推介活动期间达到最佳开花效果，洛阳国家牡丹园于今年2月、3月分两次对牡丹进行催花，通过技术手段调控花期、把控质量；洛阳美冠园艺有限公司、洛阳纵横园艺有限公司共同参与牡丹鲜花的现场布展，确保牡丹以最佳姿容向全球展示。

此外，洛阳牡丹画、牡丹剪纸等牡丹文化产品，牡丹花茶等牡丹深加工产品也悉数亮相，吸引了不少国际友人目光及赞誉。

本次河南全球推介活动以“新时代的中国：与世界携手让河南出彩”为主题，不仅向世界展示河南新时代生机和活力，也助推各国驻华使节、知名企业了解河南、寻找商机、扩大合作。洛阳牡丹亮相该舞台，是宣传洛阳、对外展示洛阳牡丹的一次重要契机，有助于进一步提升洛阳城市影响力及牡丹产业知名度。(洛阳晚报记者 赵佳 通讯员 张蓉辉/文 记者 高均海/图)