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洛阳14个卫星导航定位基准站基建工作已完成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-13 18:51

　　洛阳网讯 记者从洛阳市国土资源局获悉，日前，洛阳市14个卫星导航定位基准站基建工作已完成，基准站数据已于3月底之前全部接入省北斗导航与位置服务中心，为全省2000国家大地坐标系转换等工作打下了坚实基础。

　　据了解，根据《河南省卫星导航定位基准站总体规划(2016-2020)》，去年至今，洛阳市共新建卫星导航定位基准站14个，共涉及洛阳市9个县(市)。为保证项目顺利实施，洛阳市、县两级国土资源部门积极部署，制定科学合理的技术方案，组织专业技术单位现场施工，并对项目进度、质量进行全程督导。

　　近日，不少自媒体传言“北斗地图APP将于5月1日上线”，称其导航功能可精确到1米以内，能够清晰定位到具体车道，并辅以“再见了！GPS”等标题，洛阳新建的卫星导航定位基准站14个与网传的北斗地图APP是否有关？

　　记者咨询市国土资源局测绘科相关负责人了解到，北斗地图APP与百度、高德地图等手机软件一样，为人们日常生活提供电子地图及其衍生的位置服务功能，系个别企业开发应用的软件。记者在手机应用商店搜索“北斗”关键词，可搜索到不少于10个有关北斗的软件应用。

　　而北斗卫星导航系统(以下简称“北斗系统”)，是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施，跟GPS系统、GLONASS系统和Galileo系统等是并列的全球卫星导航定位系统，一般都由卫星、地面站和用户终端构成。洛阳本次完成的卫星导航定位基准站基建工作就是为其服务的。

　　据介绍，北斗系统的误差可精确到厘米级，相关产品已广泛应用于交通运输、海洋渔业、水文监测、气象预报、测绘地理信息、森林防火、通信时统、电力调度、救灾减灾、应急搜救等领域。目前我市长途汽车上等相关交通运输上已有应用，未来随着北斗系统的日渐成熟将逐步渗透到市民社会生产和生活的方方面面。

　　据了解，下一步，洛阳市国土资源局将继续组织推进卫星导航定位基准站项目的实施，积极筹建数据分中心，推进北斗导航基准站数据的应用，为洛阳经济社会发展提供强有力的空间信息服务支撑。(见习记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：潘亮]
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