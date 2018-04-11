4月14日牡丹花情预报：市中心牡丹观赏园中晚开品种进入盛花期

市中心牡丹观赏园中晚开品种进入盛花期，近郊牡丹园陆续进入盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开品种零星开放。 徐文波 摄 徐文波 摄 徐文波 摄 市中心牡丹观赏园中晚开品种进入盛花期，近郊牡丹园陆续进入盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开品种零星开放。 四星级牡丹观赏园花情如下： 中国国花园：中晚开品种盛花期。园内约有450个品种18万株牡丹开放。其中，胡红、岛大臣、首案红、新日月、五大洲等品种盛开；白神、豆绿、八千代椿、新七福神、银粉金鳞等品种初开。主要赏花点：二乔亭周边、开元富贵广场、国花台等。 国家牡丹园：全园盛花期。园内约有530个品种15万株牡丹开放。其中，麟风、姚黄、芳纪、百园红霞、紫香秀色等品种盛开；红玉、黑龙锦、胭脂点玉、红楼春梦等品种初开。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。 王城公园：中晚开品种盛花期。园内约有590个品种8万株牡丹开放。其中，芳纪、花王、日暮、七宝殿、冠世墨玉等品种盛开；黑龙锦、垂头蓝、镰田藤、渡世白等品种初开。主要赏花点：沉香楼、甘棠洲、王城春早、傲梅渲春和牡丹仙子周边。 隋唐城遗址植物园：中晚开品种盛花期。园内约有520个品种13万株牡丹开放。其中，香玉、群英、花竞、青龙卧墨池等品种盛开；首案红、岛大臣、万花盛、金桂飘香等品种初开。主要赏花点：九色园、科技园、百花园和特色园。 国际牡丹园：全园约有380个品种18万株牡丹开放。其中，芳纪、胡红、老君紫、珊瑚台、洛阳红等品种盛开；太阳、旭港、新日月、紫红殿、楼兰美人等品种初开。主要赏花点：九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。 神州牡丹园：全园盛花期。园内约有270个品种12.8万株牡丹开放。其中，一代天骄、玉玺映月、竹影玫红、豆蔻年华、冠世绝伦等品种盛开；黄冠等品种初开。主要赏花点：国花坛、精品展示区、四季展馆、富贵楼和千年花韵·天王台。 三星级牡丹观赏园花情如下： 天香牡丹园：全园盛花期。园内约有140个品种1.9万株牡丹开放。其中胡红、姚黄、金桂飘香等品种盛开；红宝石、胜葛巾等品种初开。 洛阳农博园：全园盛花期。园内约有67个品种2.9万株牡丹开放。其中，俊艳红、乌金耀辉、墨润绝伦等品种盛开；岛锦、珠光墨润等品种初开。主要赏花点：中心观景台和农博大道。 郁金香牡丹园：全园盛花期。园内约有30个品种2.5万株牡丹开放。其中，赵粉、二乔、洛阳红等品种盛开；乌龙捧盛、青龙卧墨池等品种初开。各色系郁金香成片盛开。 西苑公园：晚开品种盛花期。园内约有40个品种3000株牡丹开放。其中，海黄、花王、豆绿、新七福神等品种盛开。 牡丹公园：晚开品种盛花期。园内约有30个品种3000株牡丹开放。其中，海黄、旭港等品种盛开。 第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组 2018年4月13日