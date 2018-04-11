弘扬好家风，传递正能量。连日来，由隋唐城遗址植物园举办的“我陪爸妈赏牡丹”系列活动受到广大市民的热情参与。陪父母到公园踏青赏花，一时受到追捧。一幅幅温情的画面、一幕幕感人的场景，感染了园内赏花的游客。
弘扬好家风，传递正能量。连日来，由隋唐城遗址植物园举办的“我陪爸妈赏牡丹”系列活动受到广大市民的热情参与。陪父母到公园踏青赏花，一时受到追捧。一幅幅温情的画面、一幕幕感人的场景，感染了园内赏花的游客。
眼下正是踏青赏花的好时节，我市各牡丹观赏园全面进入盛花期。隋唐城遗址植物园正处于盛花期，园内约600个品种16万株牡丹开放。其中，红霞争辉、金桂飘香、虞姬艳装、贵妃插翠等品种牡丹盛开；春紫、圣代、朝衣、绿幕隐玉等品种牡丹初开。园内主要赏花点在九色园、科技园、百花园和特色园。（洛阳日报记者 曾宪平 通讯员 李勋坡 摄）
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