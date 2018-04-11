宜阳县董王庄乡前村村民缝纫机上“织”富路

近日，宜阳县董王庄乡前村村民王广灿家里“哒哒哒”声响个不停。两排电动缝纫机整齐列阵，一块块服装面料在缝纫机板上来回穿梭，一件件崭新的童装渐渐成型。10余名女工忙而不乱，王广灿在一旁剪线头、扎捆、打包，准备发货。

近日，宜阳县董王庄乡前村村民王广灿家里“哒哒哒”声响个不停。两排电动缝纫机整齐列阵，一块块服装面料在缝纫机板上来回穿梭，一件件崭新的童装渐渐成型。10余名女工忙而不乱，王广灿在一旁剪线头、扎捆、打包，准备发货。

“多亏这个服装加工厂，俺在家门口就能打工挣钱，还能照顾老人和孩子，圆了脱贫梦。”女工王利娜说。

王广灿今年51岁，大家以前叫他老王，如今大家喊他王老板。“人还是这个人，地还是那块地，穷帽甩掉了，心气儿也高了。”村民们对其刮目相看。

在王广灿的记忆里，贫穷曾像日出日落一样恒定。父亲自幼残疾，母亲患有眼疾，三个子女均未成家，3间土坯房年久失修。家大口阔，他却不能外出务工，仅有的几亩薄地，种点庄稼只够温饱。

苦熬不是办法，苦干才有出路。眼瞅着三个子女一天天长大，王广灿下定决心，不让贫穷在孩子身上延续。妻子会裁缝，女儿中专读的就是服装设计，何不办个服装加工厂？想归想，哪有起步的钱？

正当王广灿一筹莫展之际，宜阳县科技局派驻前村第一书记谷志飞找上了门，告诉他：“这事儿有戏，能成！”在谷志飞的帮助下，他申请了5万元无担保抵押、政府贴息的扶贫贷款，于2016年12月，在自家开起了服装加工厂。

没有订单，谷志飞和村干部帮忙联系到关林一家服装厂，每月拿出至少两千套服装供王广灿加工。从此，他和妻女甩开膀子干活，一年便还清了扶贫贷款。

“你一个大男人，针线活干得挺溜！”有村民调侃，王广灿乐呵呵地说：“以前憋着劲儿使不出，现在靠着自己的双手，日子渐渐有了起色，比啥都强！”

可不，去年村里开发了一批公益性岗位，聘请王广灿当治安巡防员，活儿不累，每月有500元收入。王广灿把住了几十年的土坯房推倒，盖起了120平方米的砖房。“政府的危房改造资金补贴了1.5万元，看着多带劲。”他高兴地说。

今年，他又借款购置了12台缝纫机和锁边机，准备扩大生产规模，可家中无闲置房屋，只能放在院子里。“让吃苦的人吃香，让实干的人实惠，让贫困不再成为群众的心病。”谷志飞发现老王的难处后，和村干部商量，有意让其使用老村委会的房子搞加工。

“党的政策好，带领我们赶走贫困奔小康。”干活儿间隙，王广灿爱给大伙儿说说未来的好日子，“多挣钱，把房屋装修得美美的，添置一些像样的家具，给儿子娶个媳妇儿。”

“不着急，先把我这个当姐的排排场场嫁出去。”正在赶制童装的女儿王艺伟接过话，引得众人哄堂大笑。笑声和缝纫机声交织在一起，汇成一曲轻快的“脱贫交响乐”。（洛阳日报记者 姜明明）