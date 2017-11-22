省智能制造系统解决方案供应商推荐目录开始征集

记者昨日从市工信委获悉，即日起，我省开始征集智能制造系统解决方案供应商，编制智能制造系统解决方案供应商推荐目录，征集时间截止到20日。 记者昨日从市工信委获悉，即日起，我省开始征集智能制造系统解决方案供应商，编制智能制造系统解决方案供应商推荐目录，征集时间截止到20日。 为贯彻落实省政府关于转型攻坚智能化改造工作部署，培育优秀智能制造系统解决方案供应商，促进智能制造应用和产业发展，有效支撑制造业转型升级，我省组织开展智能制造系统解决方案供应商推荐目录编制工作。 申报企业要求依法在省内注册登记，从事智能制造软、硬件装备和系统的设计、生产、安装、调试业务，并具备系统解决方案供应能力，上一年度智能制造主营业务收入在1000万元人民币以上的产品供应商、服务提供商和系统集成商。符合条件的企业将申报资料提交至所在县(市)区工信主管部门，统一审核后提交至市工信委，报名时间截止到20日。具体申报要求可登录市工信委网站(http://www.lygxj.gov.cn/)查询。(洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 刘湘龙)