工厂变身小游园 保护水源更惠民

“听说要建公园，大家都很高兴，以后有地方锻炼身体了。”近日，几名工人正在李楼镇政府附近的一块空地上忙着栽植松树和草皮，一旁的北王村居民王家福开心地说。

“听说要建公园，大家都很高兴，以后有地方锻炼身体了。”近日，几名工人正在李楼镇政府附近的一块空地上忙着栽植松树和草皮，一旁的北王村居民王家福开心地说。

李楼镇环保部门相关负责人张元浩表示，除了便民，建这个小游园还有另外一层意义。在他的指引下，记者来到了游园北侧，看到了一座低矮的圆柱形建筑，一块印有“涧东供水分公司李楼水源16号井”的牌子挂于其上。“这是李楼镇辖区内17个集中式饮用水水源井的其中一个，为了保护它，我们可费了不少劲。”他说。

原来，紧邻16号水源井的，是一座生产轴承保持器的小工厂，由于历史原因，该工厂一直在水源井旁从事生产经营。张元浩说，根据相关规定，水源地50米范围内是不能有生产或生活建筑的。日前，李楼镇开展了水源地专项整治行动，这座工厂成了一块难啃的“硬骨头”。

面对环保工作人员的劝说，起先工厂老板“油盐不进”：“这厂子在水源井建好之前就有了，凭什么要我们搬？”

从此，环保工作人员成了工厂的“常客”，他们摆事实、讲道理：“这水源井抽出来的水是给全市人吃的，万一你的厂子污染了水源，这责任可就大了……”

几周后，工厂老板终于同意：“只要有合理的补偿，我们马上就搬！”

如今，在3000多平方米的工厂旧址上，一座小游园芳容初露。未来，这里将种上碧桃、樱花、红叶李，修建生态保护教育广场，成为居民休闲的好去处。

除了16号水源井，李楼镇对辖区其他水源井的周边环境也进行了治理。工作人员清理了大量的秸秆、粪肥、垃圾，还拆除了不少存在污染隐患的旱厕。同时为了方便群众，李楼镇今年规划建设30座二类公厕，并将东环路两侧5.4公里的施工便道进行了绿化，彻底解决了水源井保护的后顾之忧。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 李薇）