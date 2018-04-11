施划新型标线 让出行更安全

近日，在洛龙区政和路与金城寨街交叉口，新设置的斑马线引人注目。

近日，在洛龙区政和路与金城寨街交叉口，新设置的斑马线引人注目。

新的斑马线不一般：比平常的斑马线“粗糙”不少，表面凸凹不平，走在上面能明显感到很强的摩擦力，仔细观察，表面还有一粒粒细小的玻璃珠。

现场，施工人员神情专注、争分夺秒。市交警支队设施工程大队副大队长赵秀克称，新标线是双组份标线，事先喷涂冷漆标线打底，以提高亮度。双组份标线耐磨且抗污，不规则的表面凸起能起到防滑作用，涂料里掺有玻璃珠，夜晚反光效果优良，有利于减少事故隐患。

“这个路口车流量很大，确实得好好刷新一下。”“以前遇到雨雪天气，过斑马线得小心滑倒，今后不用担心了。”民警们现场为市民们进行“科普”。

据介绍，去年，交警部门已在市区多条道路上设置双组份标线，并认真总结经验。为落实“五项治理”要求，自3月22日起，工作人员开始进行道路交通优化工作。按照计划，工作人员已对开元大道市府东街口、开元大道长兴街口等12个路口的交通标线进行调整，增加直行车道，提高通行能力；完成洛阳桥、定鼎大桥、定鼎立交桥、西苑桥等处桥面及金城寨街、永泰街、长兴街等道路双组份标线设置；完成瀛洲路、孙辛路、定鼎路、广利街部分路段热熔标线设置；4月底前，将完成九都路南昌路至启明东路段、隋唐城路等路段双组份标线设置；6月底前，将完成龙门大道滨河南路口、开元大道学子街口等路口调整交通标线增加车道任务，全年长期清除龟裂较严重的标线并重新设置。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 谢育健 文/图）