洛阳大数据高峰论坛现场发布11个大数据重点签约项目

加快制造业向数字化、网络化、智能化发展，用大数据开辟洛阳工业的美好未来。昨日举行的第二届洛阳大数据高峰论坛，表明了洛阳发展大数据产业的决心和信心。

高峰论坛现场

徐宗本院士进行主题演讲

加快制造业向数字化、网络化、智能化发展，用大数据开辟洛阳工业的美好未来。昨日举行的第二届洛阳大数据高峰论坛，表明了洛阳发展大数据产业的决心和信心。当日论坛现场发布了11个大数据重点签约项目，中移在线数创空间等8个项目揭牌。一个个项目落地，宣告我市大数据产业发展规模已成，大数据产业将实现“大发展”。

多措并举，大数据产业园建设稳步推进

从万物互联到智慧城市，大数据正在深刻影响着经济发展、社会治理、国家管理的各个领域。2017年年底，习近平总书记在中共中央政治局第二次集体学习时强调，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国。

我市深入实施国家大数据战略，借助我省获批国家级大数据综合试验区的重大契机，加快大数据产业发展步伐。作为我市九大体系建设的60个重大专项之一，对于打造中西部地区大数据产业基地，市委书记李亚持续关注大数据产业项目建设，提出各级各部门要抢抓机遇，乘势而上，加快发展，真正使大数据产业成为经济社会发展新的驱动力。

在此次论坛上，中国科学院院士、西安交通大学数学与统计学院教授徐宗本等专家学者和企业家发表主题演讲，对洛阳发展大数据产业给予高度评价，一致认为，洛阳大数据产业大有可为。

正如专家所言，凭借经济总量、地理水文、人才储备等方面诸多优势，我市的大数据产业发展正如火如荼快速发展。

去年年底，我市发布《洛阳市人民政府关于促进大数据发展的实施意见》提出，到2020年，洛阳大数据产业园建设初具规模，引进和培育一批具有影响力的大数据平台与技术企业；全市跨部门数据资源共享共用格局初步形成，大数据技术在社会治理、民生服务、产业发展等领域得到深入广泛应用，大数据及相关产业成为我市经济发展的重要支撑，形成应用促产业、产业促应用的良好局面。

自去年发布《洛阳大数据产业园区空间和产业规划》后，一年来，洛阳大数据产业园目前拥有中国移动中原大数据云计算中心、中移在线众创孵化平台、洛阳恒生科技园、启迪(洛阳)科技新城、洛阳863创智广场、洛阳顺兴通信产业园区、洛阳报业印刷创意文化产业园区等7个大数据相关产业园区及项目，总占地近1800亩，总规划建筑面积近160万平方米。

产业园已建成投用面积20万平方米，进驻企业近500家，从业人员1.7万名，产值约57亿元。其中，数据中心已建成投用面积8300平方米，建成机架899个，服务器托管2万余台，到2020年将达到40万平方米，服务器托管超过30万台，总储存量超过200PB。

2018年，围绕省、市、区对大数据产业链招商的部署，我市大数据产业还将着力引进一批带动性强、配套产业链长的企业、项目和研发机构，计划全年引进10亿元以上项目2个、5亿元以上项目8个、亿元以上项目10个。

8个重点项目落地，加快我市大数据产业发展

在此次论坛上，通过前期对接和有效洽谈，我市8个大数据产业项目正式揭牌落地。其中包括：

面部识别技术将出“洛阳版本”——在西安交通大学团队现有3D人脸识别技术成果基础之上，与洛阳市本地团队相融合，组建以研究3D人脸识别和认证系统为核心产品的实验室，研发产品主要有集3D人脸扫描硬件、3D人脸识别和认证系统一体化的高安全级别的身份信息管理系统，产品主要应用于公安、交通、金融、教育等行业领域。

数字服务进一步集群发展——定位于全网集中服务提供者、渠道运营集中支撑者、业务后台集中处理者的中移在线数创空间项目，致力于以更高的服务效能、更优的服务质量，做数字服务的提供者和创新者；致力于发挥总部经济效应，打造数字服务产业集群。

企业抱团加速打造大数据产业链——洛阳市大数据产业发展联盟是由洛阳863软件孵化器有限公司、河南中原大数据研究院有限公司、神州数码通用软件(洛阳)有限公司等单位发起成立的社会团体，相关企业自愿参加，旨在形成强大的大数据生态产业链，让大数据转化为促进洛阳经济发展的新引擎。

大数据再为“双创”提供新载体——北京嘉芸汇全国中小企业经营大数据分析实验室项目，将以“互联网+人工智能+财税服务”为核心进行业务转型，自研智能化财税系统，专为代理记账行业及中小企业的会计提供智能化财税服务方案。

工业制造将装上“智能大脑”——洛阳大数据与深度智能应用研究中心项目拟突破的技术方向为工业大数据，其中涵盖TBM隧道掘进机、桥梁、盾构机、重型装备、航空、交通等领域。工业大数据智能大脑监测中心致力于研发最前沿的工业设备大数据智能大脑。

考古与“数”再次结缘——依托洛阳师范学院、洛阳市文物考古研究院、洛阳数字时代文化发展有限公司联合组建的研究中心，将围绕洛阳市国家大数据中心的定位，以历史文化遗产数字产业为研究方向，建设具有可持续发展性和战略性的新型研发机构。

除此之外，北京嘉芸汇财务大数据(洛阳)处理中心、深圳杨森自动化工业机器人、郑州科斗量子纳米科技有限公司无极功能纳米晶体产业化等11个项目，也在此次论坛上正式签约。

这些项目总投资额超过10亿元，涉及金融、智能制造、新材料、物流等多个领域，涵盖面广、引领带动作用强，将进一步助力我市大数据产业发展。

融合发展，助推洛阳工业转型升级

20世纪50年代，随着一拖、洛矿、洛轴、洛铜等7个共和国长子企业的建设和发展，洛阳历史性地成为全国重要的工业基地。然而，在飞速发展的今天传统工业如何转型，已成为企业需要解决的重大课题。

对于这一问题，昨日的论坛给出答案——工业转型离不开大数据的引领，我们要加快发展数字经济，推动互联网、大数据、人工智能同工业经济深度融合，加快制造业向数字化、网络化、智能化发展，用大数据开辟洛阳工业的美好未来。

作为本次论坛集体智慧的结晶，昨日我市正式发布《第二届洛阳大数据高峰论坛宣言》。随着大数据产业发展脉络逐渐清晰，一幅壮丽的“云”上盛景正徐徐展开。

按照规划，从今年开始，在大数据产业发展上，我市将注重尝试与洛阳本地大厂院所结合——

与中国一拖集团有限公司合作建设中国农机大数据平台、农机作业智能化分析中心；与洛阳LYC轴承有限公司开发中国轴承大数据平台、轴承在线监测分析平台；与中信重工机械股份有限公司建设中国重型机械数据资源中心，建设在线智能服务研发及应用示范项目；与中铝洛阳铜业有限公司开展有色金属检测技术服务中心、有色金属加工设计数据资源中心建设；与河南柴油机重工有限责任公司合作研发大功率船用柴油机试验数据管理分析系统；与中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司合作打造耐火材料数据资源中心、技术中心、应用中心……

一个个“共和国长子”即将通过与大数据的“亲密接触”，实现产业升级飞跃。与此同时，我市推出的一系列配套政策还在持续发酵中——

以洛龙区推出的《关于加快洛阳大数据产业园发展若干政策措施(草案)》为例，其中提出区财政每年设立5000万元的洛龙区大数据产业发展专项引导资金，用于支持洛阳大数据产业园的发展。

在基础设施建设方面，对在园区内建设2000个机架以上数据中心的企业，按照一期建设机房面积给予一次性每平方米100元、最高不超过200万元的支持。

在支持开发应用引领方面，对于获得省级大数据示范项目授牌的项目一次性奖励50万元，获得国家部委示范项目授牌的项目一次性奖励100万元，并优先将区内大数据产品及相关服务纳入政府购买服务目录范围。

在支持资源共享开放方面，支持市级、省级、行业数据共享交换、开放平台建设。以上项目的数据平台落地园区的，一次性给予建设经费10%的补贴，最高不超过100万元。

在支持产业创新发展方面，进驻园区的大数据硬件产品制造基地项目，连续提供3个完整税务年度的贷款贴息支持，每年最高不超过100万元。

在加强人才队伍建设方面，对吸纳毕业年度和离校2年内未就业的高校毕业生就业见习的单位，可向当地人社部门申请就业见习补贴，补贴标准为每人每月700元，其中，对见习人员见习期满留用率超过50%的单位，补贴标准提高到每人每月1000元。（洛阳日报记者 陈曦 特约通讯员 苟华云 通讯员 刘强 文/图）