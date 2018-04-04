洛阳市高招体检首日 多名考生紧张致血压升高

体检首日，市一职高、市二十二中、市十五中、宏瑞达学校的1000多名考生来到河科大一附院新区医院。《洛阳晚报》派出4名记者独家现场直播。想知道体检怎么安排、应注意什么？一起去现场看看吧！

2018年洛阳市区高招体检昨日开始，将持续至27日，市区1.9万名考生参加。（>>>相关新闻12）

体检首日，市一职高、市二十二中、市十五中、宏瑞达学校的1000多名考生来到河科大一附院新区医院。《洛阳晚报》派出4名记者独家现场直播。想知道体检怎么安排、应注意什么？一起去现场看看吧！

●每名考生耗时约半小时

在体检现场，男女生分别在两个不同的区域，接受血压、内科、外科、身高体重、听力、耳鼻喉和嗅觉、口腔、色觉、视力、胸透10项检查。每20名考生为一组，每名考生检查完所有项目需要半小时左右。

●来回跑动会导致血压升高

昨日体检开始1小时内，数名考生因测量前紧张或在走廊来回跑动，造成血压明显升高。在医生的建议下，她们休息20分钟再次测量，血压恢复正常。市招办普 招科科长高冰南说，根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》，患高血压的考生，学校可不予录取。主检医生王干卿提醒考生，体检期间不要随意跑动，如果紧 张，可以通过深呼吸放松心情。如果考生休息后，血压还不正常，可多测几次，取最低值。

●有特殊情况可提出申请

进行外科检查时，女生可穿文胸、内裤；男生可穿内裤，但在检查胸腹部时，须根据医生要求脱下。王干卿说，同组20名考生须一起进入外科检查室，若考生因身上有大面积烧烫伤疤等，想单独接受检查，可提前申请。

在检查室，有3个分别装入醋、酒精(或白酒)、水的瓶子，让考生辨别气味。若考生酒精过敏，可提前告知医生。若考生感冒影响嗅觉，可在一周后申请复查。

●体检时不能带手机

体检现场空间狭小、人员密集，考生又须脱衣、脱鞋，医生建议务必提前洗澡，并换上干净衣物。另外，体检时不能带手机，考生的书包等物品，可存放在医院专门开辟的物品寄存处。

不少家长和考生在观看直播时发问，高冰南和王干卿进行了解答。

●问：体检时能戴眼镜吗？做过视力矫正手术影响体检结果吗？

答：可以戴框架眼镜，但不能戴隐形眼镜。体检时，先测考生的裸眼视力，若任何一眼裸眼视力不足4.8，就必须检查矫正视力。测矫正视力时，考生无须戴自己的眼镜，医生会使用矫正镜片来测。做过视力矫正手术，对考生的此次体检没有影响。

●问：做全瓷牙、戴牙齿矫正器，对体检和高考有影响吗？

答：对体检没有影响，体检时，如实向医生说明即可。近几年高考要求“无声入场”，即考生须接受金属探测器检查，无报警声方可进入高考考场。因此，若考生做全瓷牙、戴牙齿矫正器等，须保存好病历，在高考前，根据要求开具相关证明。

●问：孩子小时候腿上有小块胎记，手术祛除后有疤痕，有影响吗？

答：影响不大。进行外科检查时，医生会如实记录考生身体上的疤痕等情况。如果面部有疤痕、血管瘤、黑色素痣、白癜风，不宜就读教育学类、公安学类各专业，以及外交学、法学、新闻学、音乐表演、表演各专业。也就是说，考生报考这些专业，有可能被退档。

如果考生疤痕等在其他部位，除军事等有其他特殊要求的专业，选报专业不受限制。

●问：复读生怎么参加体检？

答：市区复读生体检工作由各考试服务中心组织，考生可尽快联系自己参加高考报名的服务中心，了解体检安排。市区4个考试服务中心地址、电话分别为：涧西 区，洛阳理工学院附中，64880218；西工区，市三中，63261563；老城区、瀍河区，市一中，63711776；洛龙区，市八 中，60696957。（洛阳晚报见习记者 刘敏 记者 王晓丹 刘心 王振华）