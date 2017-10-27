洛阳市十四届人大常委会举行第三十九次会议

昨日，市十四届人大常委会第三十九次会议召开。市人大常委会主任李少敏主持会议。

昨日，市十四届人大常委会第三十九次会议召开。市人大常委会主任李少敏主持会议。

会议表决通过了洛阳市人民代表大会常务委员会关于废止《洛阳市建设项目审计条例》的决定。会议指出，《洛阳市建设项目审计条例》自2003年12月施行以来，在建设项目审计监督、规范投资行为、提高投资效益等方面发挥了积极作用。目前，该条例主要内容与上位法相抵触，已不适应经济社会发展，废止该条例符合国家法律法规的规定和我市实际。根据法律规定，该废止决定将提请省人大常委会审查批准。

会议表决通过了关于许可对市十四届人大代表宦忠平采取强制措施的决定。

会议还表决通过了人事任免事项，免除徐鸿森市人民检察院副检察长、检察委员会委员职务。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 何燕）