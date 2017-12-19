“动车组”文化引领创新大跨越—— 七二五所“动车组”文化解读之一

这几天，孟津县华阳产业集聚区内的中船重工第七二五研究所洛阳双瑞防腐工程技术有限公司成了明星。

日前，七二五所双瑞特装公司自主研制的世界风能利用率最高的风机叶片下线 记者 潘郁 摄

编者按

近日，省委书记王国生莅洛调研时来到中船重工第七二五研究所，对该所近年以“同向同频、协调互动、整体驱动、和谐统一”的“动车组”文化引领企业创新发展给予肯定。王国生指出，“动车组”文化让每名员工、每个团队如同动车车厢自带动力，这种人人尽责的管理创新值得推广。昨日，记者走进七二五所，亲身感受“动车组”文化，深入解读“动车组”文化，以期对全市做好创新大文章，实现高质量发展有所启迪。

这几天，孟津县华阳产业集聚区内的中船重工第七二五研究所洛阳双瑞防腐工程技术有限公司成了明星。

依靠厚植军工技术持续推动“军转民”，该公司去年营业收入增长46%，开发出一个过亿元的新产业——防腐产业。

遍布渤海、黄海、东海、南海的30多个港口的100多座码头，总面积50多万平方米的被防护钢管桩超过5万根，它们的防腐都用上了七二五的技术。难怪在国内海工重防腐领域一提起“双瑞防腐”四个字，业内人士都会脱口而出——“领头羊”。

当行业领头羊，对七二五所而言并非第一次。该所所长马玉璞说，“火车跑得快，全靠车头带”，企业在激烈的市场竞争中要想生存并取得业绩，必须有一个好的企业文化，我们正是靠着独特的“动车组”文化引领，才实现了七二五所这列“高速列车”驶上发展“快车道”。

回顾七二五所近60年的发展历程、特别是2002年以来，该所在高质量完成军工科研的基础上，实现了军民融合、科技产业化的跨越式发展，在与世界一流对手对阵中为“中国创造”树起了一面旗帜，成为军工科研院所发展科技产业的典范。在这一过程中，其独特的企业文化——“动车组”文化起到了至关重要的作用。

“动车组”文化不是凭空而来的。在七二五所建所阶段艰苦奋斗的“第一次创业”中，在改革求生存的“第二次创业”中，在追求卓越、迈向国际一流的“第三次创业”中，全所干部职工始终坚持强军报国信念，始终坚持团结协作，始终坚持不懈创新，为“动车组”文化打下了坚实的思想基础和物质基础。

马玉璞对“动车组”文化有着深刻理解。他说，“动车组”文化主要表现在五个方面：一是优秀的领导班子，各级领导班子的民主、团结、廉洁、公正、敬业，卓越的引领示范作用；二是精诚团结，班子内部的团结、职工队伍的团结、各单位之间的协作配合、科研和产业的相互支撑；三是无私奉献、工作第一、完成任务第一；四是勇于创新、敢为人先、从不妥协、善打硬仗；五是精益求精，追求卓越。

经过多年的沉淀，七二五所“动车组”文化已经浓缩为“同向同频、协调互动、整体驱动、和谐统一”十六个字，它的目的就是通过“动车组”文化让每名员工、每个团队如同动车车厢自带动力，形成人人尽责的氛围，引领企业创新发展。

记者在七二五所采访过程中，能够真切体验到无处不在的“动车组”文化——

该所始终坚持科研为本、产业报国，在国家和国防建设的急难险重任务中担重任、作贡献；他们依法经营、诚信经营，获得并保持国家级“守合同、重信用”单位，为用户提供超值服务，大庆石化送来写有“施援手解燃眉之急，铸企魂写兄弟情义”的锦旗，英国石油公司将七二五所列为“金牌供应商”；管理上从精细化到精益管理，再到卓越绩效管理，质量和职业健康安全管理高水平运行。

既让员工挥洒个性、展示专长，又令团队充分发挥集体智慧；共同目标、共同奉献、共同分享，使员工不仅具有认同感、归属感，更具有强烈的责任感和使命感。

开创和实施“一所两制”，实现科研、产业双跨越；科研创新瞄准中国领先，世界一流，注重成果转化；建立“生产销售一代、研制注册一代、预先研究一代”创新体系；五大领域的20多种主要产品，几乎个个是国内乃至全球行业专业标准的制定者或刷新者，主导着市场话语权。

在“动车组”文化助推下，七二五所科研和科技产业蓬勃发展，2011年至2017年，该所累计开发新产品、新技术近500项，实现成果转化400余项；申请专利1594余项，其中发明专利1203余项。连续12年入选河南省百强企业，2012年获得中国制造业十大创新企业，2013年获得首届“中国质量奖提名奖”，2017年获得全国质量奖。2015年、2017年获得全国文明单位荣誉称号。（洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 张志恒）