洛阳中招体育考试昨因雨暂停 预计今日下午或明日上午恢复

昨日是今年市区中招体育考试开考第二天，也是市八中伊滨考点首次启用的日子，但一大早天就下起了雨。虽然天公不作美，作为媒体监督员的《洛阳晚报》记者还是来到该考点，打探考试场地和设备情况并进行现场直播，还邀请了市教育局相关负责人答疑解惑，为接下来到该考点考试的学生送上定心丸。

昨日是今年市区中招体育考试开考第二天，也是市八中伊滨考点首次启用的日子，但一大早天就下起了雨。虽然天公不作美，作为媒体监督员的《洛阳晚报》记者还是来到该考点，打探考试场地和设备情况并进行现场直播，还邀请了市教育局相关负责人答疑解惑，为接下来到该考点考试的学生送上定心丸。

动态：近6000名考生因雨缓考

为给广大考生创造一个良好的考试环境，市教育局体艺卫站决定，原定于昨日上午至今日上午在市一中、市八中伊滨考点考试的16所学校的考生暂缓考试，并为受影响的近6000名考生办理缓考手续。

“从16日开始，考生们还要参加中招理化生实验操作考试、信息技术考试，我们会根据天气和实际考试情况为这部分考生安排缓考时间，避免考试时间冲突。”市教育局体艺卫站相关负责人说，天气允许的话，今日下午或明日上午可恢复考试。

按照惯例，考生人数较多的学校一般会安排在其他学校中招体育考试结束后再考；考生人数较少、离考点较近的学校，会根据接下来几天内每天的考试人数，统筹安排考试时间——若第二天能够安排考试，会提前一天通知学校，家长要及时留意学校的通知。

探秘：市八中伊滨考点怎么样

作为今年首次启用的中招体育考试考点，市八中伊滨校区的硬软件怎么样？昨日，记者到考场实地体验。

昨日上午8时，记者从新区体育馆驱车，沿开元大道行驶，8时40分到达市八中伊滨校区时，交警正在校门口疏导交通。交警提醒送考家长，校门口的小路尚未修通，可将车停在光武大道两侧慢车道的临时停车位上，以免影响考生进出。

考场位于市八中伊滨校区大门右侧，有明显的检录处、入口字样。入口处前方有两排用课桌围成的窄道，供考生排队使用。从入口处进入考场后，考生将准考证和IC卡交给检录人员，一旁的大屏幕上会显示考生的照片、考号、考试项目等信息。检录完毕后进入待考区，领考员会为考生编号，20人为一组。领取号服后，考生即可进入操场参加各个项目的测试。

该考点的考试仪器与市一中的略有不同。以立定跳远测试仪为例，这里的测试仪带有电脑显示屏，不仅能记录测试成绩，还有录像功能。

市教育局体艺卫站副站长李红卫说，如果考生对考试成绩有异议，可通过回放现场录像进行核实。虽然市一中考点的测试仪不显示图像，但同样有录像设备连接考点主机，效果一样。

提醒：看完这些回答考试更有信心

针对家长提出的疑问，市教育局体艺卫站相关负责人进行了回答。

问

各个项目的测试仪能否显示考生分数？

答

不能。每个项目测试结束后，测试仪会将测试数据录入考生的IC卡中，录入的数据为考生测试成绩。以中长跑为例，IC卡此时存储的数据是考生跑步所用的时间。所有项目测试完毕后，考生排队到出口处刷IC卡，此时，电脑会将测试成绩按照考试标准转化为分数，考生能从大屏幕上看到。

问

这两天天气有点儿凉，考生穿长袖是否影响腕表计时？万一没有计时，会不会要求考生重考？

答

不会。中长跑使用的计时腕表可感应计时，即便被衣服盖住也不受影响。如果出现没有计时的情况，考生不要私自操作，可报告现场监考人员处理。按照考试应急预案，考生参加中长跑时，除用仪器检测，现场还有监考人员手动持表计时，不会影响测试成绩。

问

中长跑时踩到内侧白线，会不会被判违规、扣分？

答

不会。考生应注意，跑步时尽量不要触碰内侧跑道周围的黄色警戒线。考生超出跑道范围会被判违规，考试分数按最低分计算。

问

如果足球项目两次测试都违规，该项目的最终得分会是0分吗？

答

不会。若两次都违规，该项目分数会以满分的60%计入考生总分。以足球运球为例，该项目满分为17分，若考生两次均违规，足球运球将以10分(17×0.6=10.2，分数四舍五入)计入考生体育测试总成绩。若考生只有一次违规，则记录未违规那次的测试成绩。（洛阳晚报首席记者 焦琳）