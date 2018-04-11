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周六，第十届“王城之春”牡丹插花花艺展将与您相约王城公园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-13 08:27

　　“今天我最洋气”

　　风来树摇曳，雨润花更娇。这两天，淅淅沥沥的春雨一扫空气中的尘埃，各色牡丹经过雨水的洗礼，变得更加靓丽多姿。天气预报说，这个双休日雨水将渐渐停止，气温也将逐步回升，正适合出门赏花。

　　这个双休日，王城公园里各牡丹观赏区将进入最佳观赏期。周六，第十届“王城之春”牡丹插花花艺展也将在该园明堂二楼、三楼展厅举行。届时，只需一张门票，您不仅能把满园国色尽收眼底，还能畅游动物园与呆萌可爱的梅花鹿、聪明伶俐的猴儿近距离互动，还能一赏牡丹插花艺术、与“武则天”同游园中，将七大精彩游园活动一网打尽。

　　花期：全园进入盛花期，随意漫步都能定格一片花海

　　目前，王城公园内共有590个品种80000余株牡丹开放，其中七福神、花游、气壮山河、海黄、名望等15000株牡丹初开，夜光白、首案红、花王、八千代椿、杨贵妃等约65000余株盛开。

　　若您是冲着各色牡丹珍品而来，也不会失望。您瞧，“黑美人”初乌、“花王”姚黄、花径最大的八束狮子、绿色系牡丹珍品豆绿、春柳等都已相继绽放。牡丹仙子观赏区、沉香楼观赏区、傲梅渲春牡丹观赏区、王城春早牡丹观赏区及甘棠洲牡丹观赏区等各大牡丹观赏区正值最佳观赏期。

　　这个双休日，您若在王城公园漫步，无论停在哪里拍摄，都能定格一片美丽花海。

　　若您带着小朋友而来，不妨到玉带桥北头的动物园逛一逛，瞧瞧呆萌可爱的梅花鹿，看看出生不久的袋鼠宝宝，与聪明伶俐的猴儿近距离互动。

　　亮点：著名插花艺术家齐聚，精美牡丹插花美不胜收

　　本周六，在明堂二楼、三楼，异彩纷呈的第十届“王城之春”牡丹插花花艺展也将亮相。

　　届时，多名全国著名插花艺术家将齐聚现场，用他们的巧手让一株株俏丽的牡丹幻化成美景。800余平方米的展厅内，将有各色牡丹插花登场，游客凭王城公园门票可免费观赏。

　　活动：听悦耳古筝，看典雅旗袍秀，与“武则天”共赏园内国色

　　这个双休日，若您来王城公园，凭一张王城公园门票，还能欣赏其他多项精彩游园活动：

　　●史诗剧《武则天登基》

　　时间：4月14日11时30分

　　地点：公园大门内明堂前广场

　　●“武则天”巡游

　　时间：4月14日12时

　　地点：公园内各牡丹观赏区

　　●旗袍秀

　　时间：4月14日10时

　　地点：公园内各牡丹观赏区

　　●少儿古筝

　　时间：4月15日9时30分

　　地点：公园正大门内广场

　　●“国色牡丹”“魅力洛阳”摄影图片展

　　时间：4月1日至5月1日

　　地点：公园西区老办公室院内

　　●牡丹、盆景暨梅花鹿标本精品展

　　时间：4月1日至5月1日

　　地点：公园玉带桥北头的动物园科普馆 （洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜/文 记者 杜卿/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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